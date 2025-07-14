Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

31 августа
- 1 сентября на Сахалине откроются 18 новых школ, в том числе 7 средних. Теперь в области будет 76 школ-десятилеток. Новые средние школы примут учеников в пос. Восточный Макаровского района, в пос. Правда Холмского района и Шебунино Невельского района. Среднюю школу получили дети лесорубов в пос. Буюклы. Впервые начнутся занятия в 8 классе вновь созданной средней школы в пос. Охотск Корсаковского района. По две средние школы появится в Углегорске и Невельске. Свыше 13 тыс. детей впервые сядут за школьные парты. Для них в области открыто около 800 первых классов.
2 сентября
- В 27 начальных, семилетних и средних школах Охи и рабочих посёлков района начались занятия. За парты село около 5,5 тыс. детей нефтяников. Учить их из Москвы, Грозного, Сталинграда и других городов прибыло 38 учителей с дипломами высших и средних учебных заведений. Шефствующие организации подготовили новое двухэтажное здание под интернат для 90 детей нефтяников из отдалённых посёлков.
- Пароходом доставлено на остров восемь подвижных зерносушилок новейшей конструкции. Они отгружены анивской МТС и долинскому молочно-овощному совхозу, поронайской и южно-сахалинской конторам «Заготзерно». Для поронайцев прибыл самоходный комбайн, для южносахалинцев – большое количество тракторных плугов, картофелесажалки, сеялки и другие сельскохозяйственные машины.
3 сентября
- В июле и августе Лесогорский районный промкомбинат выпустил для продажи населению 100 тыс. штук кирпича. До конца года он изготовит такое же их количество. Столярный цех произвёл в августе 160 новых парт для лесогорской средней школы.
(Продолжение следует).