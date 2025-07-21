Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

4 сентября
- Начались занятия в первом высшем учебном заведении Сахалина – педагогическом институте. Здесь четыре факультета: физико-математический, русского языка и литературы, естественный и исторический. На первый курс принято 300 студентов. На всех факультетах и заочном отделении учатся около тысячи человек. Накануне учебного года в институт из разных городов страны прибыли 9 доцентов и кандидатов наук. Для практической работы в вузе оборудованы физический, математический, биологический кабинеты.
5 сентября
- Река Поронай и её притоки являются одной из крупных сплавных магистралей Сахалина. В этом году коллектив Поронайской сплавной конторы улучшил места сплава. Весной бригады установили на отмелях, закрытых протоках и затонах заградительные боны, с тем чтобы там не оседала древесина. Было изготовлено около 4 тыс. погонных метров заградительных щитов силами самих сплавщиков. Отличились бригады Семко, Белякова, Денисова. Мастером вождения плотов по горным рекам называют старшину буксирного катера Ицко Лама. За лето он переправил более 30 тыс. кубометров деловой древесины, доставив предприятиям много сверхпланового леса.
(Продолжение следует).