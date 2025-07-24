Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

9 сентября
- В рыбацком посёлке Неводское Томаринского района открылся новый магазин с большим выбором товаров. В первый же день его работы рыбаки приобрели велосипеды, радиоприёмники «Балтика», большое количество разных тканей.
- В Долинском районе на массовой уборке урожая на колхозных и совхозных полях впервые будут работать самоходные комбайны. В совхозе «Долинский» готовится специальный насос для переборки и сушки картофеля даже в дождливую погоду.
- С каждым годом растёт культурный уровень жителей Охи, увеличивается подписка на газеты, журналы и брошюры. В районе выписывается 28 газет различных наименований и 207 журналов общим тиражом 22 тыс. экземпляров. Подписчиками является каждая третья семья нефтяников.
11 сентября
- Южно-Сахалинский механический завод «Главсахалинрыбпрома» начал выпускать сейнерные лебёдки нового типа. Этот промысловый механизм облегчает труд рыбаков на выборке орудий лова. В борьбе за скорейшее освоение новых лебёдок много творческой энергии проявили коллективы механосборочного, литейного цехов. Сейчас завод осваивает новый тип транспортёра для механизированной уборки рыбы. Эти транспортёры отправят рыбакам Курильских островов.
(Продолжение следует).