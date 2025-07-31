Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

11 сентября
- Нефтяники Сахалина внедрили в производство в этом году 214 рацпредложений. Экономический эффект от их внедрения составляет свыше 1 млн рублей. Слесарь Охинского промысла Олейченко внёс 6 предложений, из которых 4 внедрены в производство.
- Многие годы в Рыбновском рыбокомбинате трудится рыбак Филипп Фёдорович Немков. Из года в год он со своей бригадой выполняет госплан добычи рыбы. Администрация завода решила премировать Немкова путёвкой на экскурсию в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Вместе с Немковым там побывает передовой рабочий консервного завода тов. Рязанов.
- В Холмске вступила в эксплуатацию новая больница на 100 коек. Строители под руководством инженера тов. Котт за короткий срок возвели капитальное двухэтажное здание. Больница хорошо отделана и оборудована, в ней есть душевая, подсобные кабинеты, водопровод, канализация и электроосвещение.
12 сентября
- 30 га озимой ржи посеяно в колхозе «Победа» Анивского района. Сейчас рожь поспела. Комбайнёр тов. Бушля начал уборку. Намолот зерна составляет более 10 ц с га. Лучшее зерно колхоз использует для засыпки семенных фондов.
(Продолжение следует).