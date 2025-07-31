Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

Бригада забойщиков шахты «Долинская», руководимая лучшим забойщиком страны Иваном Фёдоровичем Ветровым, из месяца в месяц выполняет задание на много дней раньше срока. НА СНИМКЕ: (слева направо) бригадир И. Ф. Ветров, забойщики П. И. Родионов, Б. М. Журавлёв, Н. Ф. Шибаев, начальник передового участка № 5 И. Т. Лунев, забойщики И. Я. Трусов, В. Я. Казановский подводят итоги работы за истекшие сутки. Фото Григория СОКОЛОВА.

11 сентября

  • Нефтяники Сахалина внедрили в производство в этом году 214 рацпредложений. Экономический эффект от их внедрения составляет свыше 1 млн рублей. Слесарь Охинского промысла Олейченко внёс 6 предложений, из которых 4 внедрены в производство.
  • Многие годы в Рыбновском рыбокомбинате трудится рыбак Филипп Фёдорович Немков. Из года в год он со своей бригадой выполняет госплан добычи рыбы. Администрация завода решила премировать Немкова путёвкой на экскурсию в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Вместе с Немковым там побывает передовой рабочий консервного завода тов. Рязанов.
  • В Холмске вступила в эксплуатацию новая больница на 100 коек. Строители под руководством инженера тов. Котт за короткий срок возвели капитальное двухэтажное здание. Больница хорошо отделана и оборудована, в ней есть душевая, подсобные кабинеты, водопровод, канализация и электроосвещение.

12 сентября

  • 30 га озимой ржи посеяно в колхозе «Победа» Анивского района. Сейчас рожь поспела. Комбайнёр тов. Бушля начал уборку. Намолот зерна составляет более 10 ц с га. Лучшее зерно колхоз использует для засыпки семенных фондов.

(Продолжение следует).

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