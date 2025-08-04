Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

12 сентября
- Моторно-рыболовные станции Сахалина оснащаются новой техникой. Только в этом году они получили десятки промысловых судов, много орудий лова. Укрепляется и береговая база МРС. Механические цеха построены в Яблочной и Чеховской МРС. Создаётся мастерская по производству орудий лова. Много объектов возводится в Правдинской МРС. Она становится крупной технической базой сахалинских рыбаков.
- Механизаторы Углегорской МТС успешно освоили 190 га новых земель. На этой работе было занято 23 мощных трактора, 9 кустарниковых плугов, 2 бульдозера. Бригада Малофеева держит первенство, тракторист Н. Кошкодёр перевыполнил план на 80%, Шемарёв – на 40%. Передовики награждены грамотами горкома партии и горисполкома.
16 сентября
- Южно-Сахалинская кондитерская фабрика выпускает 38 видов кондитерских изделий. Только в этом году освоен выпуск 15 сортов карамели и шоколадных конфет. На фабрике установлено 4 конфетно-завёрточных машины, что позволит вдвое увеличить производство карамели. Освоен новый автомат по изготовлению ириса «Золотой ключик», его суточная производительность 500 кг. Значительно облегчен труд на варке конфетной массы, где действует высокопроизводительная вакуумная установка. В цехе тесто-мучнистых изделий установлена машинная тестомесилка. Кондитеры осваивают штамповальную машину по производству печенья.
- На днях из Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Иркутска, Куйбышева и других городов в Оху приехали 32 инженера и 46 техников по эксплуатации нефтяных месторождений. Они получают работу по специальности в объединении «Дальморнефть».
(Продолжение следует).