Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

В Южно-Сахалинском лесотехническом техникуме закончился учебный год. 34 учащихся после производственной практики защитили дипломы и получили назначение на работу в леспромхозы области. Вместе с выпускниками производственную практику проходила и большая группа учащихся третьего курса – будущих техников-технологов по лесозаготовкам и электриков. НА СНИМКЕ: старший мастер центральных механических мастерских треста «Сахэлектро» М. И. Березин (крайний слева) знакомит практикантов-третьекурсников Александра Андромина, Ию Жданову и Александра Иванова со схемой работы высоковольтного трансформатора. Фото В. СИЗМИНОЙ.

18 сентября

  • Доярка колхоза им. Лазо Макаровского района М. Я. Сенникова шесть лет работает на колхозной молочно-товарной ферме и всегда успешно выполняет план по надоям молока и выращиванию здоровых телят. Недавно от закреплённых за ней 11 коров голштино-фризской породы она получила и вырастила до 20-дневного возраста 11 телят. В счёт дополнительной оплаты Сенникова получила телёнка. 3 сентября Мария Яковлевна выполнила годовой план по надоям молока в своей группе.  Успех объясняется тем, что она на практике применяет знания, полученные на трёхлетних агрозоотехнических курсах.

19 сентября

  • Первыми в Анивском районе приступили к уборке урожая зерновых работники сортоиспытательного участка. Они закончили косовицу ячменя на 6 га, где испытывалось 9 сортов. Хорошо подготовились здесь и к хранению семян. На днях строители сдали в эксплуатацию зернохранилище на 100 т.

25 сентября

  • В объединение «Сахалиннефть» прибывают новые специалисты по бурению, геологии, эксплуатации и другим отраслям нефтяной промышленности. Только в «Дальнефть» приехало 30 специалистов нефтяного дела, окончивших Московский, Ленинградский и другие институты страны, 42 молодых техника и 11 медицинских работников.
  • Коллектив агарового комбината Корсаковского района в текущем году по сравнению с 1953-м улучшил качество продукции. Первое место по качеству занял Пригородный агаровый завод. Коллективу цеха очистки этого предприятия приказом Министерства рыбной промышленности СССР присвоено звание цеха отличного качества и вручена почётная грамота.

26 сентября

  • На окраине небольшого рыбацкого посёлка Фирсово находится Дом отдыха сахалинских шахтёров. В этом году здесь провели отпуска около 900 человек. К услугам отдыхающих библиотека, настольные игры, музыкальные инструменты, спортивные снаряды.

(Продолжение следует).

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА