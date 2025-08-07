Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

18 сентября
- Доярка колхоза им. Лазо Макаровского района М. Я. Сенникова шесть лет работает на колхозной молочно-товарной ферме и всегда успешно выполняет план по надоям молока и выращиванию здоровых телят. Недавно от закреплённых за ней 11 коров голштино-фризской породы она получила и вырастила до 20-дневного возраста 11 телят. В счёт дополнительной оплаты Сенникова получила телёнка. 3 сентября Мария Яковлевна выполнила годовой план по надоям молока в своей группе. Успех объясняется тем, что она на практике применяет знания, полученные на трёхлетних агрозоотехнических курсах.
19 сентября
- Первыми в Анивском районе приступили к уборке урожая зерновых работники сортоиспытательного участка. Они закончили косовицу ячменя на 6 га, где испытывалось 9 сортов. Хорошо подготовились здесь и к хранению семян. На днях строители сдали в эксплуатацию зернохранилище на 100 т.
25 сентября
- В объединение «Сахалиннефть» прибывают новые специалисты по бурению, геологии, эксплуатации и другим отраслям нефтяной промышленности. Только в «Дальнефть» приехало 30 специалистов нефтяного дела, окончивших Московский, Ленинградский и другие институты страны, 42 молодых техника и 11 медицинских работников.
- Коллектив агарового комбината Корсаковского района в текущем году по сравнению с 1953-м улучшил качество продукции. Первое место по качеству занял Пригородный агаровый завод. Коллективу цеха очистки этого предприятия приказом Министерства рыбной промышленности СССР присвоено звание цеха отличного качества и вручена почётная грамота.
26 сентября
- На окраине небольшого рыбацкого посёлка Фирсово находится Дом отдыха сахалинских шахтёров. В этом году здесь провели отпуска около 900 человек. К услугам отдыхающих библиотека, настольные игры, музыкальные инструменты, спортивные снаряды.
(Продолжение следует).