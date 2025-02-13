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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

Новый шестнадцатиквартирный дом холмских портовиков на улице Чехова. Фото Григория СОКОЛОВА.

24 февраля

  • Колхозы области выращивают на своих землях картофель, овощи и зерновые культуры – главным образом пшеницу, овёс и ячмень. На опытных станциях и в индивидуальных садах поспевают яблоки, сливы, крыжовник, смородина, виноград, а на бахчах – арбузы.
  • В прошлом году населению продано мясопродуктов на 60% больше, чем в 1950-м, хлопчатобумажных тканей – на 6%, а шерстяных – на 31%, радиоприёмников – на 6500, мотоциклов – на 1100, велосипедов – на 1800 штук.

26 февраля

  • В Рыбновском районе в этом году к трём коптильным цехам добавилось два новых. Завод № 3 уже выпустил более 2 т кетового балыка и тёши. Продукции хватает и для жителей посёлка, и для трудящихся Охи.
  • Торгующие организации области получили с материка крупную партию колбас, окороков, корейки, грудинки и других мясных изделий. Магазины нынешней зимой торговали мясными продуктами 124 наименований. Увеличен завоз мяса и битой птицы.
  • Бригада бурового мастера Васильева (контора бурения № 2 Охи) – инициатор социалистического соревнования бурильщиков за 9 тыс. метров проходки на станок в год. В счёт годового обязательства ею пройдено 1140 м породы. Очередная скважина проводится с опережением на 5 дней. Отлично работают вахты бурильщиков Яковлева и Митигулина, выполняя норму на 150%.
  • В 1954 году на 13 рыборазводных заводах будет выращено 110 млн мальков кеты и горбуши. До конца года трест «Сахалинрыбстрой» сдаст в эксплуатацию три новых рыборазводных завода. Они смогут ежегодно инкубировать около 40 млн икринок лососёвых.

27 февраля

  • На дворе снег, мороз, а в теплице биологического сектора Сахалинского филиала Академии наук СССР закончен сбор зрелых томатов и огурцов с растений осенней посадки. Идёт подготовка новой рассады помидоров и огурцов, отбор наиболее урожайных сортов, которые будут рекомендованы для теплиц колхозов и совхозов.

(Продолжение следует).

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