Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

3 октября

Опрятный зелёный киоск установлен в областном центре на углу улиц им. Ленина и Сахалинской. В нём откроется справочное бюро. Это уже второй киоск информационно-справочной службы городской конторы благоустройства. Точно такой работает уже больше месяца в самом центре города на перекрёстке улиц им. Ленина и Сталина. Здесь можно быстро узнать адреса учреждений и любого жителя города, часы прибытия и отправления поездов со станции Южно-Сахалинск, расписание рейсов пароходов и автобусов, стоимость проезда по любым маршрутам Сахалина. За месяц работники киоска выдали около 3,5 тыс. различных справок.

8 октября

В Охинском городском Доме культуры открывается районная сельскохозяйственная выставка достижений. Рабочий Охинского нефтепромысла Нохрин покажет картофель, морковь, редис, чеснок, укроп, свёклу, лук, выращенные на своём огороде, работники Москальвинского отделения торга Галкин и Цындынгуй – огурцы из открытого грунта, а механик паросиловой конторы Кузьменко – помидоры. Работник артели «Охинский труженик» тов. Азаренко с площади 260 кв. м снял в перерасчёте на гектар 17 т картофеля, 40 т капусты и 100 т свёклы.

