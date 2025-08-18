Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

Город Чехов, улица Центральная. Лучшая столовая города. Фото Григория СОКОЛОВА.

6 октября

  • В обувном цехе Южно-Сахалинского кожевенно-обувного завода введён поточный метод, каждый мастер выполняет определённую операцию. В результате улучшилось качество выпускаемой продукции и в 2 – 3 раза поднялась производительность труда.

8 октября

  • Несмотря на непогоду, рыбаки Стародубского рыбокомбината ежедневно выходят на промысел. Только за три дня октября комплексная бригада Вострикова выловила около 200 ц первосортной кеты. Более 100 ц камбалы сдали за это время команды судов старшины Трикоза и Момотова, добывающие рыбу в счёт следующего года.

(Продолжение следует).

 

