Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

6 октября
- В обувном цехе Южно-Сахалинского кожевенно-обувного завода введён поточный метод, каждый мастер выполняет определённую операцию. В результате улучшилось качество выпускаемой продукции и в 2 – 3 раза поднялась производительность труда.
8 октября
- Несмотря на непогоду, рыбаки Стародубского рыбокомбината ежедневно выходят на промысел. Только за три дня октября комплексная бригада Вострикова выловила около 200 ц первосортной кеты. Более 100 ц камбалы сдали за это время команды судов старшины Трикоза и Момотова, добывающие рыбу в счёт следующего года.
(Продолжение следует).