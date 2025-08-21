Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

Заведующая детским отделом районной библиотеки города Чехова Н. И. Беляева проводит с юными читателями беседу о жизни и творчестве А. П. Чехова. Фото Григория СОКОЛОВА.

10 октября

  • Судостроители Архангельской области изготовили для сухогрузных перевозок несколько крупных лихтеров. Часть из них надо было отбуксировать на Сахалин. Выполнить эту трудную задачу взялся экипаж балтийского буксирного парохода «Отпор», прибывший в распоряжение Сахалинского морского пароходства. Взяв на буксиры лихтеры, судно преодолело почти 4 тысячи миль. Дорогой караван настиг шторм, но команда парохода без аварий и в срок привела суда к месту назначения.
  • Минувшим летом в Охинском районе побывали 5 концертных бригад Гастрольбюро при министерстве культуры СССР и коллектив Александровского драмтеатра. Артисты дали нефтяникам Сахалина 104 концерта и спектакля, на которых присутствовало свыше 25 тыс. человек.

(Продолжение следует).

 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА