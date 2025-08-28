Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

20 октября
- На Анивском хлебокомбинате механизированы многие трудоёмкие процессы. Пущена в эксплуатацию новая печь производительностью 9 т хлеба в смену. Она позволит также улучшить качество. Заканчивается строительство второй печи такой же конструкции. Сдана в эксплуатацию электростанция мощностью 65 кВт.
31 октября
- Через магазины Красногорского торга и рыбкооп продано в этом году на 130 радиоприёмников больше, чем в прошлом году, велосипедов – на 218, мотоциклов – на 151. Население Красногорского района приобрело ныне шерстяных тканей, трикотажных швейных изделий и обуви на 6,3 млн рублей больше, чем в 1953 году.
- В пос. Буюклы завершилось строительство клуба для лесозаготовителей Поронайского леспромхоза.
(Продолжение следует).