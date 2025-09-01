Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

3 ноября
- К 37-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции южно-сахалинский гастроном № 1 готовит 30 тыс. пакетов с подарками для школьников и детских учреждений города. В дни предпраздничной торговли значительно расширился ассортимент товаров. С материка завезено 30 т кондитерских изделий 48 наименований, получены новые партии сыра и копчёной колбасы, сливочного и топлёного масла, говяжьего и свиного сала. Доставлены на остров рыбные консервы: шпроты, салака, щука в томатном соусе, лещ и др.
- В канун 7 ноября коллектив молочного завода областного центра освоил производство творожных тортов, в два раза увеличил выпуск сырников, сметаны, творога и других продуктов. Работники предприятия «Главхлеб» выпустили 6 т тортов в твёрдой упаковке, расширили ассортимент бараночных и сухарных изделий. Впервые на Сахалине они освоили производство «московского» и «чайного» хлеба, отличающегося тонким ароматом и приятным вкусом. Не забыты и маленькие граждане областного центра. Для них изготовлено несколько сортов фигурных пряников и фигурной сдобы.
6 ноября
- Многие колхозники и механизаторы Тымовской МТС встречают праздник 7 ноября новыми успехами в труде. Трактористы бригады Безрукова завершили подъём зяби. На 10 га они перевыполнили план по освоению новых земель, сэкономили около 4 т горючего и смазочных материалов.
- В области действуют 114 больниц, около 300 врачебных и фельдшерских пунктов, 59 аптек. Но государство не удовлетворяется достигнутым и увеличивает ассигнования на нужды здравоохранения. На Сахалине, например, за последние три года вошли в строй 34 новые больницы, 25 детских яслей и десятки других медучреждений.
