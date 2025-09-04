Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

6 ноября
- В Томари большая радость в семьях рабочего механической мастерской отдела капитального строительства бумажного комбината т. Перминова и плотника ремонтно-строительного цеха т. Чененха. В канун праздника они переселились в новые дома, выросшие там, где некогда был болотистый пустырь да вдоль реки шумели заросли камыша. В новом посёлке сейчас насчитывается около 200 добротных домов. На приусадебных участках разбиты сады и огороды.
12 ноября
- За последние четыре месяца Охинская сберкасса выплатила населению района около 1 млн рублей выигрышей по Госзайму. Среди выигрышей пять по 25 тыс., 18 – по 10 тыс. рублей.
- У причалов Холмского порта разгружаются суда, доставившие на Сахалин товары народного потребления. В том числе большую партию зимнего готового платья, меховых и швейных изделий, ковры, обувь, посуду, музыкальные инструменты, радиоприёмники, мотоциклы, велосипеды и продукты.
- Из Балтики в Холмский порт с грузом для предприятий бумажной промышленности Сахалина прибыл пароход «Будённовск». Он прошёл 17 тыс. миль. Недалеко от берегов Японии судно попало в тайфун. Были сорваны шины двух трюмов, что могло привести к аварии. Моряки, рискуя жизнями, положили на трюм сети и предотвратили беду. В борьбе со стихией экипаж, возглавляемый капитаном Бабиенко, проявил стойкость и мужество. Грузы доставлены к месту назначения в полной сохранности. За самоотверженный труд во время перехода на Сахалин 17 моряков занесены на судовую Доску почёта.
(Продолжение следует).