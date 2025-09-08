Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

13 ноября
- В октябре коллектив нефтепромысла «Эхаби» впервые применил гидравлический разрыв пласта на одной из скважин. В результате отбор нефти увеличен по сравнению с первоначальным дебитом скважин в 8 раз. Это открыло большие перспективы для дальнейшего повышения добычи топлива. Гидравлический разрыв пласта проведён по инициативе начальника техотдела промысла тов. Лошковой, начальника цеха капитального ремонта скважин тов. Будаева, рабочих Гриченюка, Вязова и Лазебного.
14 ноября
- Шофёр транспортной конторы треста Сахалиннефтестрой Владимир Кочегаров на машине ЗИС-151 наездил 80 тыс. км без капитального ремонта благодаря хорошему уходу и правильной эксплуатации машины. Она в хорошем техническом состоянии.
21 ноября
- В совхозе «Красная Тымь» подведены итоги работы механизаторов. Первое место в соревновании занял тракторист Дмитрий Галай. На тракторе С-80 он вспахал 2401 га в переводе на мягкую пахоту. За трудовые достижения ему вручена премия в размере 600 рублей.
- Растёт благосостояние трудящихся Углегорского района. Один из показателей этого – увеличение суммы вкладов в сберкассы. В текущем году трудящиеся внесли на хранение около 50 млн рублей и получили немалый доход.
(Продолжение следует).