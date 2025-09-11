Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

28 ноября
- Исполнилось 25 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Сахалинский нефтяник».
У неё около 10 тыс. подписчиков и около 700 рабкоров.
2 декабря
- На южной окраине Невельска Южно-Невельский рыбокомбинат завершил строительство бани на 50 мест. В пос. Лопатино, где живут рабочие этого же комбината, недавно также сдана в эксплуатацию новая баня.
14 декабря
- Ферма крупного рогатого скота колхоза им. Кирова Чеховского района была представлена на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. В текущем году здесь надоили по 2775 л молока от каждой коровы. Министерство сельского хозяйства СССР премировало колхоз им. Кирова за успешное развитие животноводства и повышение его продуктивности грузовой автомашиной.
18 декабря
- В счёт 1955 года начал добывать нефть крупнейший на Сахалине промысел Эхаби. Это 20-е предприятие района, досрочно завершившее годовое задание.
- Неспокоен Татарский пролив осенью и зимой. В трудных условиях ведёт лов команда среднего рыболовного бота Байковского рыбокомбината, где старшина М. П. Архипов. Рыбаки в декабре выполнили два месячных плана, досрочно завершили годовой план и задание четвёртого квартала.
23 декабря
- За одиннадцать месяцев текущего года одиноким и многодетным матерям Томаринского района выплачено свыше 500 тыс. рублей государственных пособий. Более 300 многодетных матерей района представлены к «Медали материнства» и к ордену «Материнская слава». Плоцина и Балабанова удостоены почётного звания «Мать-героиня».
- Большую помощь колхозам и совхозам оказывает Сахалинская государственная комплексная сельскохозяйственная станция. Наряду с научно-исследовательской работой сотрудники станции занимаются выращиванием для хозяйств племенного скота. В колхозы Долинского, Поронайского, Анивского районов, а также в совхозы станция передала 26 тёлок, 50 бычков голштино-фризской породы, 165 овцематок и 199 баранов породы «корридель».
- М. В. Силукова – одна из лучших почтальонов Охинской конторы связи. Десять лет назад она впервые вышла на свой участок с сумкой почтальона. С тех пор труженица доставила клиентам миллионы экземпляров газет, журналов, писем и телеграмм. Только в текущем году Мария Васильевна вручила жителям пос. Дамир свыше 140 тыс. экземпляров газет и журналов.
(Продолжение следует).