Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

17 марта
- Пополняется парк автобусов и такси Южно-Сахалинской транспортной конторы. Из Корсакова прибыл многоместный комфортабельный автобус ЗИС-155. На днях прибудет ещё два. Ожидается отправка с материка 10 грузовых такси Горьковского автозавода. Подобных машин на Сахалине пока нет. В этом году контора получит дополнительно 5 автобусов ЗИС-155 и 15 такси «Победа». Таким образом в областном центре обслуживать пассажиров будут 40 автобусов и 60 легковых такси.
21 марта
- На северной окраине Южно-Сахалинска возводится самое крупное в области пищевое предприятие – мельничный комбинат. В нём будут зернохранилище, помольный комбинат и электростанция. Строительство поручено тресту «Сахалинрыба».
- В долинской заготконторе отличился стародубский охотник Владимир Иванович Бурковский. Он сумел поймать капканом 31 лисицу, много зайцев и другого пушного зверя. План сдачи пушнины Бурковский выполнил на 372% при хорошем качестве сырья.
26 марта
- Бригада проходчиков т. Дубинина из Александровского шахтоуправления за 14 дней марта завершила полтора квартальных плана. В оставшиеся до конца месяца дни проходчики обязались выполнить апрельское, а к Первомаю – полугодовое задание по проходке.
- В южно-сахалинском парке культуры и отдыха заканчивается строительство детской железной дороги протяжённостью 2 километра. Уже проложен путь, достраивают здание вокзала. Прибыли с материка вагоны и паровоз. К началу летних каникул детвора получит замечательный подарок. Сейчас учащиеся 6 – 8-х классов многих школ города в кружках овладевают железнодорожными специальностями. В Доме пионеров и при школах № 11 и 13 созданы 24 группы по подготовке паровозников, движенцев, путейцев, билетных кассиров. Занятиями руководят инженерно-технические работники управления дороги тов. Мамаев, Деев, Власкин, Журавлёв и другие. Через три месяца 650 юных железнодорожников наденут форму и будут самостоятельно водить поезда, управлять движением на первой в области детской железной дороге.
(Продолжение следует).