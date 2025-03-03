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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

Во многие республики и области Советского Союза отправляются изделия, выпускаемые целлюлозно-бумажными предприятиями нашей области. Заводы, фабрики и издательства получают бумагу и картон, в крафт-мешках из сахалинской бумаги доставляется на новостройки страны цемент. НА СНИМКЕ: пошив крафт-мешков в мешочно-тарном цехе Поронайского бумажного комбината. На переднем плане – швея Т. Ф. Руденко, выполняющая сменные задания на 150 – 170 процентов. Фото А. ЛАВРИК.

17 марта

  • Пополняется парк автобусов и такси Южно-Саха­линской транспортной конторы. Из Корсакова прибыл многоместный комфортабельный автобус ЗИС-155. На днях прибудет ещё два. Ожидается отправка с материка 10 грузовых такси Горьковского автозавода. Подобных машин на Сахалине пока нет. В этом году контора получит дополнительно 5 автобусов ЗИС-155 и 15 такси «Победа». Таким образом в областном центре обслуживать пассажиров будут 40 автобусов и 60 легковых такси.

21 марта

  • На северной окраине Южно-Сахалинска возводится самое крупное в области пищевое предприятие – мельничный комбинат. В нём будут зернохранилище, помольный комбинат и электростанция. Строительство поручено тресту «Сахалинрыба».
  • В долинской заготконторе отличился стародубский охотник Владимир Иванович Бурковский. Он сумел поймать капканом 31 лисицу, много зайцев и другого пушного зверя. План сдачи пушнины Бурковский выполнил на 372% при хорошем качестве сырья.

26 марта

  • Бригада проходчиков т. Дубинина из Александровского шахтоуправления за 14 дней марта завершила полтора квартальных плана. В оставшиеся до конца месяца дни проходчики обязались выполнить апрельское, а к Первомаю – полугодовое задание по проходке.
  • В южно-сахалинском парке культуры и отдыха заканчивается строительство детской железной дороги протяжённостью 2 километра. Уже проложен путь, достраивают здание вокзала. Прибыли с материка вагоны и паровоз. К началу летних каникул детвора получит замечательный подарок. Сейчас учащиеся 6 – 8-х классов многих школ города в кружках овладевают железнодорожными специальностями. В Доме пионеров и при школах № 11 и 13 созданы 24 группы по подготовке паровозников, движенцев, путейцев, билетных кассиров. Занятиями руководят инженерно-технические работники управления дороги тов. Мамаев, Деев, Власкин, Журавлёв и другие. Через три месяца 650 юных железнодорожников наденут форму и будут самостоятельно водить поезда, управлять движением на первой в области детской железной дороге.

(Продолжение следует).

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