Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 апреля
- «Советский Сахалин» на путине» – под таким названием с 1 апреля начал выходить спецвыпуск газеты. Задача этого издания – помочь рыбакам и обработчикам успешно провести весеннюю путину. Вышли первые четыре номера газеты. Она обращается к рыбакам с призывом проявить как можно больше оперативности, находчивости, дисциплинированности и настойчивости в борьбе за увеличение добычи рыбы. В газете рабочие и бригадиры Невельской судоремонтной базы резко критикуют недостатки в организации труда. Сахалинские учёные публикуют здесь свои научные статьи. Газета выходит ежедневно массовым тиражом и распространяется на рыбозаводах и в рыболовецких колхозах.
8 апреля
- Коллектив Невельского рыбного порта подготовил к отправке в торговую сеть области 60 т малосолёной сельди. С такой же целью принято ещё 50 т рыбы.
- Коллектив мебельного цеха артели «Победа» Томаринского района выполнил план марта на 130,2%, изготовив 400 столов, 370 вешалок, увеличив производство стульев, тумбочек, чемоданов.
9 апреля
- Старейший рыбак пенсионер т. Левченко (отец капитана малого рыболовного судна Холмского рыбокомбината т. Левченко) организовал рыбодобывающее звено сетного лова. В ночь на 7 апреля звено выставило в море два порядка по 9 ставных сетей, а утром доставило на берег 11 ц сельди.
10 апреля
- На Яблочном рыбокомбинате мастер Мария Скляренко трудится уже восемь лет. Приехала на Сахалин из Симферополя после окончания техникума пищевой промышленности. За это время познала секреты обработки рыбы, накопила опыт. Не было путины, когда бы её цех не выдал 2 – 3 тыс. ц малосолёной сельди сверх плана. Вот и ныне при задании выпустить 1,5 тыс. ц малосолёной продукции бригада борется за 3 тыс. ц.
(Продолжение следует).