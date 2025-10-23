Хроника 1955 (По страницам «Советского Сахалина»)

16 апреля
- В Холмский горком партии поступило свыше 20 заявлений от руководящих партийных и советских работников, решивших лично участвовать в подъёме общественного хозяйства колхозов. Среди желающих поехать на работу в колхозы – зав. организационным отделом горкома КПСС Никулин, инструкторы горкома Солодовников и Маматов, секретарь партбюро стройуправления № 2 треста «Сахалинрыбстрой» Студенцов, зам. начальника мореходного училища по политической части Отрубенников и другие.
19 апреля
- Колхозники Кубани отправили на Сахалин более 30 тыс. т кукурузы. В марте со станции Тихорецк отправлен ещё один эшелон с семенами кукурузы, часть которой предназначена для островных колхозов и совхозов. Областная контора «Заготзерно» получила 110 т кубанской кукурузы сорта «краснодарская гибридная 1-49», она будет высеваться на полях.
20 апреля
- В Сахалинском нефтяном техникуме организовано заочное и вечернее обучение молодёжи без отрыва от производства. На отделении бурения нефтяных скважин, газовых месторождений и двигателей внутреннего сгорания занимаются десятки молодых специалистов предприятий и учреждений Охинского района. С 1 апреля на заочном и вечернем отделениях техникума открыт новый приём молодёжи.
27 апреля
- Коллектив Охинской колбасной фабрики из месяца в месяц увеличивает выпуск мясных изделий для трудящихся района и перевыполняет план. В торговую сеть поступает всё больше грудинки, окороков, корейки, котлет, колбас.
4 мая
- На предприятиях области открывается 15 новых киноустановок. Современная киноаппаратура появилась в клубе Александровского рыбокомбината, у шахтёров Макаровского района, в клубе Холмского депо, на Корсаковской материально-технической базе комбината «Сахалинуголь». Шесть комплектов киноаппаратуры получат и совхозные клубы.
(Продолжение следует).