Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

6 мая
- В областном краеведческом музее заканчиваются работы по созданию большой диорамы «Лежбище котиков и птичий базар». Она будет знакомить посетителей с одним из замечательных мест области – островом Тюлений. В прошлом году работники музея выезжали туда, наблюдали за жизнью котиков в естественной среде, сделали ряд зарисовок и фотографий. М. Козлова и Н. Залесский из командировки привезли материал для чучел. Разработан макет будущей диорамы площадью в 10 кв. метров.
- Накануне первомайского праздника в п. Ноглики сдан в эксплуатацию районный Дом культуры. В нём зал на 225 мест, просторное фойе, комнаты для кружковой работы, помещение для районной библиотеки.
- По путёвкам, выданным фабрично-заводским комитетом профсоюза Холмского целлюлозно-бумажного комбината, в этом году на курортах и в Домах отдыха побывало 13 рабочих и служащих предприятия. Они отдыхали в Кульдуре, здравницах Крыма, Одессы, Читинской области и Приморья. В очереди на оздоровление ещё 24 человека.
- Для увеличения заготовок молока, поступающего из личных подворий, созданы приёмные пункты. В Долинском районе они открыты в п. Кирпичное и Покровка, в Анивском – в колхозах «Анива», «Волга», «Победа» и других. Расширена сеть молокоприёмных пунктов в Корсаковском, Углегорском, Поронайском и Холмском районах. В области создано дополнительно около 30 новых сепараторных пунктов.
8 мая
- В Южно-Сахалинске идёт строительство крупной мебельной фабрики. Весь производственный процесс здесь полностью механизируют. Выпуск мебели будет осуществляться на поточной линии. Фабрика станет выпускать свыше 20 видов мебели общей стоимостью 10 млн рублей в год.
