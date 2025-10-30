Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

17 мая
- Около Углегорска мощные бульдозеры и корчеватели освобождают большую площадь под строительство нового посёлка для строителей и горняков шахты № 6 треста «Углегорскуголь». Застраиваются два квартала из 37 двухэтажных домов. За последнее время сдано в эксплуатацию 7 таких зданий общей площадью 2600 кв. метров. К лету будут сданы детсад, магазин, баня, а к началу нового учебного года – новая средняя школа. Недалеко от посёлка возводится лечебный городок.
- Расширяется фронт полевых работ в колхозе «Заря» Томаринского района. Уже посеяно 60 га овса, готовится почва под пшеницу, картофель и раннюю капусту. Среди механизаторов впереди тракторист Моисеев. Его машина работает бесперебойно. Хорошо также трудится тракторист Пронин, готовящий почву под посадку картофеля.
22 мая
- Многие рабочие и служащие Углегорского района начали посадку картофеля на индивидуальных огородах. Они – большое подспорье для каждой семьи. В прошлом году более 5 тыс. рабочих и служащих шахтёрских посёлков на 480 га посадили и собрали хороший урожай овощей и картофеля. Ныне число желающих заниматься огородничеством увеличилось в два раза. Горсовет выделил из государственного фонда для этих целей 1000 га земли.
- Коллектив рыбоводного завода п. Березняки Южно-Сахалинского района ежегодно перевыполняет план по сбору икры лососёвых. Здесь выращивают более 20 млн личинок кеты. Чтобы молодь лососёвых была более жизнестойкой и упитанной, в 1953 – 1954 годах проводилась её опытная подкормка. Положительный результат эксперимента позволил ввести это новшество в практику предприятия.
(Продолжение следует).