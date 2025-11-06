Хроника 1955 (По страницам «Советского Сахалина»)

29 мая
- Восемнадцать лет живёт на Сахалине Арсентий Филиппович Муратов. И все эти годы успешно занимается пчеловодством. Прибыв в 1951 году в Южно-Сахалинск, Муратов приобрёл одну пчелиную семью. Сейчас на его приусадебном участке уже 17 ульев. В прошлом году с 12 ульев он снял 130 кг мёда. Чтобы повысить продуктивность пчёл, он посеял на своём участке медоносные растения, посадил несколько кустов ягодников.
- В прошлом году 126 семей работников китокомбината «Островной» Южно-Курильского района имели огороды, обеспечивая себя картофелем собственного производства. Семьи тов. Якуненко, Котецко, например, собрали по 3 т картофеля. В текущем году огороды имеют 144 семьи. Профсоюзная организация и дирекция оказывают огородникам помощь в обработке почвы и приобретении семян.
- 1 июня открывается Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. На её открытие выехала первая группа участников и экскурсантов – это звероводы Южно-Сахалинского зверокомбината тов. Чурилова, Желудкова, Суюнова и Попова. С 5 июня по 10 ноября на выставке побывает 450 представителей нашей области. В их числе будут животноводы Южно-Сахалинского, Анивского, Чеховского, Холмского и других районов.
(Продолжение следует).