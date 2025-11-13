Хроника 1955 (По страницам «Советского Сахалина»)

2 июня
- Тысячи трудящихся Охи и рабочих посёлков занимаются огородничеством, обрабатывая около 300 га пахотной земли. В этом году тем, кто впервые обзаводится участками, выделено свыше 70 га целинных земель.
3 июня
- В Южно-Курильском районе растёт число подписчиков на газеты и журналы. Трудящиеся получают 127 наименований периодических изданий. Среди них сотни экземпляров «Правды», «Советского Сахалина», а также 98 экземпляров политических, научных, технических журналов. Более 100 подписчиков выписывают по 6 – 7 газет и журналов.
9 июня
- В колхозе имени Ульянова Углегорского района закончилось строительство нового клуба, где разместится и библиотека. Шефы – коллектив рыбопромышленной мореходной школы юнг – передали ей собранные учащимися и преподавателями 215 экземпляров художественной и сельскохозяйственной литературы.
10 июня
- На южно-сахалинском кожевенно-обувном заводе новаторы и рационализаторы освоили окраску свиных кож нитропокрывными красками. Это позволило резко увеличить выделку кож. Чтобы сократить ввоз сырья и полуфабрикатов с материка, кожевники (по предложению рабочего Маликова) стали применять дубитель, приготовленный из широко распространённого на острове камчатского лабазника. Это растение содержит много дубильных веществ.
- Несмотря на частые штормы полным ходом идёт обработка судов на рейде Северо-Курильска. В течение последних двух месяцев бригады грузчиков Спицына, Горшкова разгружают пароходы на 7 – 11 часов раньше срока.
11 июня
- Многие семьи рабочих и служащих Холмского и Чеховского районов переселяются в колхозы из городов и рабочих посёлков на постоянную работу. В артель «Пионер» переехало 20 семей. Каждой семье новосёлов колхоз выделил полгектара земли для приусадебного участка и по 400 кг картофеля для посадки. Для обзаведения скотом выданы ссуды по 5 тыс. рублей, а на строительство домов – по 20 тыс. рублей. На заботу переселенцы отвечают трудовыми успехами в посевной кампании.
