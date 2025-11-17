Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

10 июня
- Коллектив оптово-товарной базы Сахалинского межрайторга давно шефствует над колхозом «Новый Сахалин» Александровского района. В этом году рабочие базы вывезли на поля 50 т навоза, сделали для парников 150 матов, изготовили 21 тыс. торфоперегнойных горшочков. Коллектив базы обязуется помочь колхозникам посадить и обработать 4 га картофеля, 2 га кукурузы и 1 га капусты.
- Ученики семилетней Адотымовской школы Кировского района решили посеять в колхозе имени Менжинского 6 га кукурузы и вырастить высокий урожай початков. Но за три дня школьники посадили квадратно-гнездовым способом 9,5 га кукурузы.
15 июня
- Экипаж парохода «Уссури» Сахалинского морского пароходства экономно расходует топливо и смазочные материалы. По инициативе старшего механика т. Ленда сделан отстойник для отработанного масла. После очистки его используют для других целей, что позволяет экономить 600 кг масла в год. Топки на судне чистят в шахматном порядке, соблюдая правильный режим работы котлов. Машинисты и кочегары бережно расходуют пар, в образцовом состоянии содержат механизмы. Использованную ветошь здесь стирают каустической содой и вновь используют как обтирочный материал. Так экономятся тысячи рублей государственных средств.
16 июня
- Юннаты Пензенской семилетней школы на пришкольном участке по всем правилам агротехники посеяли зерновые культуры и посадили овощи. Учащиеся взяли шефство над участком кукурузы в колхозе «Заря», а также посеяли эту ценную культуру на пришкольном участке по рекомендациям агронома тов. Каверя.
