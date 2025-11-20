Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

16 июня
- Большое количество скоб, костылей и других металлических изделий требуется охинским строителям. Делаются они вручную, и кузнечные цеха не успевают удовлетворять потребности строек. Молодой кузнец, рационализатор треста «Сахалинспецнефтестрой» Александр Пеньков решил механизировать выпуск металлических деталей и поднять производительность труда кузнецов. Он сделал модель станка для изготовления строительных скоб и костылей, который заменит труд 18 кузнецов. Вместе с инженером Авдеевым Пеньков готовит чертежи и документацию для изготовления станка.
- В Тымовской МТС строится клуб. По инициативе комсомольской и профсоюзной организаций рядом с ним появится стадион с футбольным полем, волейбольной площадкой, беговыми дорожками. Заложен фундамент общежития для трактористов на 16 комнат по 3 – 4 человека. В здании будут сушилка для одежды, красный уголок с библиотекой, столовая. На возведение общежития выделено 250 тыс. рублей.
17 июня
- Колхозы Углегорского района обязались заложить около 10 т кукурузного силоса на каждую корову. Шефы из городской конторы производства строительных материалов взялись изготовить сборные железобетонные блоки для силосных траншей. Бригада шлакоблочного цеха тов. Федосеева уже отлила первые 120 плит. Среди рабочих идёт соревнование за отливку 1500 железобетонных плит к 1 июля.
22 июня
- На строительном участке прораба Горюнова в Охе запущена штукатурная машина. За восемь часов она оштукатуривает до 160 кв. м стеновых перегородок и потолочных перекрытий, заменяя труд 8 – 9 штукатуров. Штукатурка быстро сохнет, что позволяет через 1 – 2 часа наносить отделочный слой.
(Продолжение следует).