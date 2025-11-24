Хроника 1955 (По страницам «Советского Сахалина»)

22 июня
- С 1949 года в совхозе «Свиновод» Долинского района работают телятницы Анна Быстрова и Прасковья Гурьянова. Ежегодно они сохраняют всех телят при выполнении норм привеса. В прошлом году Быстрова сберегла 106 телят и добилась их суточного привеса в 600 – 750 г вместо 500 г по норме. Сохранила всех телят и перевыполнила план привеса животных и Гурьянова. Знатные телятницы утверждены участницами Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве.
23 июня
- В средней школе пос. Шебунино зимой с помощью шефов-шахтёров стали заготавливать материал для ремонта учебного здания. Руководство предприятия выделило 4 кубометра досок, 3 кубометра штакетника на забор, 50 кг олифы, цемент, краску, гвозди и другие материалы. Сразу после окончания занятий в младших классах начался ремонт. В нём участвуют школьный конюх тов. Борисов, конюх поселкового совета тов. Коямов, уборщицы Куряпина, Япури, Корочкина и другие. Отремонтированы изгородь, полы, школьная мебель. В классах покрашены панели, двери, парты, окна.
26 июня
- Бригада станочников Охинского деревообделочного комбината тов. Йоненко изготовила по заказу в короткий срок большую партию столов, стульев, скамеек, табуреток, тумбочек и оборудование для летних пионерских лагерей. По новому заказу бригада делает школьные парты для Охинской средней, Москальвинской семилетней и Восточно-Эхабинской начальной школ. Готово уже 150 парт.
- В рыболовецком колхозе «Заветы Ильича» Невельского района заработала новая баня. Заканчивается строительство бетонированного силосного сооружения на 50 т, возводятся клуб и автогараж.
- Молодёжь Долинского района стремится поучаствовать в строительстве Холмского судоремонтного завода. Работать на объекте желают многие комсомольцы. Комитет ВЛКСМ целлюлозно-бумажного комбината рекомендовал направить на стройку группу комсомольцев – передовиков производства. В их числе слесари теплоэлектроцентрали Фомичёв и Малышев, кочегар ТЭЦ Шевелёв, накатчик бумажной фабрики Петров.
2 июля
- В северо-восточной части Анивского залива появились мощные косяки летней жирующей сельди и пошли к берегам. Рыбаки передовых колхозов «Волга», «Кубанец» и «Амурец» за один день ставными и закидными неводами добыли около 2500 ц сельди.
(Продолжение следует).