Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 января
- Более 300 учащихся школ Южно-Сахалинска изучают в кружках юных железнодорожников специальности машинистов, дежурных по станции, вагонников, готовясь летом обслуживать малую железную дорогу в городском парке. Занятия проходят в Доме пионеров, а также в техническом кабинете вагонного участка и слесарной мастерской. Детская железная дорога получила телефонную станцию на 20 номеров. В этом году паровоз и три вагона детской железной дороги оборудуют автоматическими тормозами.
11 января
- С началом зимнего охотничьего сезона на промысел белки, соболя, горностая, лисицы вышли десятки охотников Долинского района. Тов. Смородинов из Стародубского за 20 дней добыл 10 белок, 3 лисицы, 3 колонка, 5 зайцев, сдал 62 шкурки нерпы. В этом сезоне промысловики реализовали пушнины и кожсырья более чем на 7 тыс. рублей.
