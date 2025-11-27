Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

3 июля

Северо-сахалинский леспромхоз впервые организовал летние лесозаготовки и вывозку древесины. Лучшие показатели у коллектива лесопункта «Камышовый». Он вывез сотни кубометров деловой древесины сверх плана. По полторы и более нормы выполняют на вывозке шофёры Завертяев, Федин, Омельянов, а на трелёвке – Чадин, Таран, Лесовой и Песоцкий.

День Воздушного Флота лётчики Сахалина встретили успехами в труде. Они перевезли на сотни тонн грузов больше, чем за такой же период прошлого года. Увеличился объём пассажирских перевозок. Лучшие результаты у лётчиков Ершова, Колодяжного, командира подразделения Алексашина. Отлично справляется с заданиями руководитель полётов, фронтовик-орденоносец Нечаев. В годы Великой Отечественной войны он не раз доставлял оружие и боеприпасы партизанскому отряду Иванова из бригады Константина Заслонова, действовавшему в Белоруссии в тылу врага.

Юные авиаконструкторы южно-сахалинского Дома пионеров приготовили к Дню Воздушного Флота СССР 16 новых моделей самолётов и планёров. Гена Тё, например, к предстоящим соревнованиям сделал три модели самолётов. Одна из них – с бензиновым моторчиком. Пионер Салмин подготовил 6 моделей. Из них заслуживает внимания летающее крыло. На испытаниях этот оригинальный маленький самолёт пролетел 24 круга, продержавшись в воздухе 2,5 минуты, что на полминуты превышает прошлогодний рекорд пионеров Холмска.

Старый моряк, ныне работник Холмского порта Виктор Иванович Леоненко и его жена Вера Федосеевна увлекаются садоводством. В их саду 60 яблонь, груш, слив, вишен, свыше 200 кустов смородины и крыжовника, 20 кустов винограда.

– В прошлом году, – говорит Вера Федосеевна, – мы собрали 200 кг яблок и полтонны различных ягод. В нынешнем ожидаем ещё более высокий урожай.

В своём саду Леоненко занимаются не только акклиматизацией растений, но и настоящей научной работой. Для повышения урожайности и улучшения вкусовых качеств корейских яблонь Виктор Иванович скрещивает их с сор­том «худяковская». Такая же работа ведётся и с другими плодово-ягодными культурами.

5 июля

За шесть лет существования Южно-Сахалинский государственный учительский институт подготовил для области несколько сотен учителей. В нынешнем году состоялся пятый выпуск. 150 молодых педагогов получили дипломы учителей русского языка и литературы, математики, физики, истории и биологии. 15 студентов с отличием окончили институт.

Степан Иванович Неплюев из колхоза им. Чехова Александровского района работает на свиноводческой ферме с момента организации хозяйства. За успехи в труде не раз награждался почётными грамотами, дипломами областной и районной сельскохозяйственных выставок, ценными подарками. В прошлом году он был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. От каждой свиноматки свинарь получил в среднем по 22 поросёнка. А в этом году приплод от каждой хрюшки составил в среднем по 27 поросят.

(Продолжение следует).