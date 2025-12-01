Хроника 1955 (По страницам «Советского Сахалина»)

Паровозники депо Холмск-Северный, работая в трудных условиях перевального участка Холмск – Южно-Сахалинск, неизменно добиваются высоких показателей в труде. Бригада паровоза Д-51-29, возглавляемая старшим машинистом т. Пыстиным, провела за последние месяцы 36 тяжеловесных поездов, сэкономив более 5 тысяч килограммов топлива. НА СНИМКЕ: (справа) старший машинист А. В. Пыстин, машинист В. Воробь¸в и машинист-инструктор Н. В. Мышаев перед отправкой в рейс. Фото читателя газеты А. БОРЗУНИНА.

6 июля

  • Коллектив Южно-Сахалинского пищекомбината расширяет выпуск продовольственных товаров. В карамельном цехе устанавливается третья механизированная линия, монтируются три завёрточные машины.

7 июля

  • В с. Краснополье Углегорского района строится больница с тремя корпусами. Идёт соревнование за окончание работ к 7 ноября. Бригады строителей на 8 дней раньше срока заложили фундамент. Звенья плотников Глушко и Носова ежедневно выполняют почти две нормы.
  • Механизаторы Чеховской МТС широко применяют технику на уходе за посевами. Тов. Шахов из колхоза «Знамя коммунизма» обработал на тракторе «Беларусь» уже около 150 га посевов. В хозяйстве используются также 16 конных окучников.
  • В г. Шахтёрске гастролирует областной драматический театр им. Чехова. В кинотеатре «Мир» и в клубе «Шахтёр» он показал пьесу Виктора Розова «В добрый час». Спектакль понравился зрителям. Артисты дадут в Углегорске и посёлках района около 150 спектаклей.
  • 30 спортсменов общества «Динамо» участвовали в шоссейных велогонках. В соревнованиях мужчины выступали на дистанции 20 км, юноши – на 15 км. Лучшее время среди мужчин показал спортсмен Аркадий Гостынский, прошедший дистанцию за 55 минут. У юношей первое место занял Александр Рассказов, преодолевший 15 км за 32 минуты.

9 июля

  • Совхозы области получили много новой сельскохозяйственной техники, в том числе 16 пропашных тракторов, 11 картофелеуборочных комбайнов. Впервые поступили 3 капустоуборочные машины, 6 пароконных граблей, 6 стогометателей. Улучшилась техническая вооружённость колхозов «Красная Тымь», «Ныш», а также Южно-Саха­линского и Долинского совхозов.

(Продолжение следует).

 

