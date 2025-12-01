Хроника 1955 (По страницам «Советского Сахалина»)

6 июля
- Коллектив Южно-Сахалинского пищекомбината расширяет выпуск продовольственных товаров. В карамельном цехе устанавливается третья механизированная линия, монтируются три завёрточные машины.
7 июля
- В с. Краснополье Углегорского района строится больница с тремя корпусами. Идёт соревнование за окончание работ к 7 ноября. Бригады строителей на 8 дней раньше срока заложили фундамент. Звенья плотников Глушко и Носова ежедневно выполняют почти две нормы.
- Механизаторы Чеховской МТС широко применяют технику на уходе за посевами. Тов. Шахов из колхоза «Знамя коммунизма» обработал на тракторе «Беларусь» уже около 150 га посевов. В хозяйстве используются также 16 конных окучников.
- В г. Шахтёрске гастролирует областной драматический театр им. Чехова. В кинотеатре «Мир» и в клубе «Шахтёр» он показал пьесу Виктора Розова «В добрый час». Спектакль понравился зрителям. Артисты дадут в Углегорске и посёлках района около 150 спектаклей.
- 30 спортсменов общества «Динамо» участвовали в шоссейных велогонках. В соревнованиях мужчины выступали на дистанции 20 км, юноши – на 15 км. Лучшее время среди мужчин показал спортсмен Аркадий Гостынский, прошедший дистанцию за 55 минут. У юношей первое место занял Александр Рассказов, преодолевший 15 км за 32 минуты.
9 июля
- Совхозы области получили много новой сельскохозяйственной техники, в том числе 16 пропашных тракторов, 11 картофелеуборочных комбайнов. Впервые поступили 3 капустоуборочные машины, 6 пароконных граблей, 6 стогометателей. Улучшилась техническая вооружённость колхозов «Красная Тымь», «Ныш», а также Южно-Сахалинского и Долинского совхозов.
(Продолжение следует).