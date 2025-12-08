Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 июля
- Там, где сейчас раскинулся посёлок лесорубов Ударный, два года назад была таёжная глушь. Теперь здесь 60 одноквартирных и многоквартирных домов. Чтобы обеспечить строительство кирпичом, лесорубы построили завод производительностью 60 – 70 тыс. штук кирпича в сезон. В посёлке открылись столовая и новый магазин. Есть школа, клуб, спортплощадка. Возводится большое здание школы.
30 июля
- За хорошее медицинское обслуживание населения приказом министра здравоохранения СССР 45 медработников области награждены значком «Отличнику здравоохранения». В их числе – старшая медсестра Холмской городской больницы Белоусова, заведующая яслями № 2 Александровского района тов. Грозная, главный врач Лесогорской больницы Киндеева, заведующий хирургическим отделением Долинской городской больницы Орлов и другие.
31 июля
- Два лучших железнодорожника получили приглашение в столицу нашей Родины на празднование Дня железнодорожника. Один из них – передовой машинист дороги Евгений Иванович Косарев. Он выступил инициатором повышения весовой нормы поездов на перевальном участке и провёл по сложному участку десятки тяжеловесных составов. Отправился в Москву и путевой обходчик Пётр Гаращук. Его имя известно далеко за пределами Поронайской дистанции пути. Он отлично обеспечивает безопасность движения поездов.
4 августа
- На Сахалин прибыла киноэкспедиция Московской ордена Красной Звезды студии научно-популярных фильмов. В нашей области она снимет отдельные эпизоды для полнометражного научно-популярного цветного фильма «На Тихом океане». Картина расскажет о богатом животном мире восточного побережья страны. Возглавляет киноэкспедицию известный режиссёр, народный артист РСФСР, трижды лауреат Сталинской премии А. Згуриди. Зрителям он знаком по кинофильмам «Лесная быль», «Белый клык», «Во льдах океана», «Повесть о лесном великане» и другим. Группа уже снимает котиков и птичьи базары на о. Тюленьем.
(Продолжение следует).