Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

Пошивочный цех Поронайского целлюлозно-бумажного комбината изготавливает для предприятий пищевой, рыбной и других отраслей промышленности бумажные мешки. Все работницы цеха отлично трудятся, здесь нет ни одного человека, не выполняющего норм. Молодая швея Таисия Шевелева, например, выпускает за смену тысячи мешков сверх нормы, систематически выполняя месячные задания на 150 процентов. Не отстают от т. Шевелевой и её подруги по работе тт. Русанова, Игошева, Васина и другие. НА СНИМКЕ: в пошивочном цехе Поронайского целлюлозно-бумажного комбината. На переднем плане (справа) Таисия Шевелева. Фото В. ПРИВЕЗЕНЦЕВА.

4 августа

  • Пять лет работает дояркой в колхозе «Четвёртая пятилетка» Невельского района Елена Ивановна Севастьянова. В прошлом году от каждой из 10 коров она надоила по 2108 л молока и была утверждена участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В июле нынешнего года передовая доярка получила от 10 коров уже 17 420 л молока. К концу года Севастьянова взяла обязательство получить не менее 2300 л молока от коровы при плане 2150 л.

14 августа

  • Завершается строительство новых сельских магазинов в посёлках Новосибирское и Красноярское.  В красивых зданиях создаются все условия для культурной торговли. К концу года в г. Чехове сдадут в эксплуатацию здание районного универмага, а рыбкооп к этому времени откроет рыбный павильон с холодильной установкой.

