Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

4 августа
- Пять лет работает дояркой в колхозе «Четвёртая пятилетка» Невельского района Елена Ивановна Севастьянова. В прошлом году от каждой из 10 коров она надоила по 2108 л молока и была утверждена участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В июле нынешнего года передовая доярка получила от 10 коров уже 17 420 л молока. К концу года Севастьянова взяла обязательство получить не менее 2300 л молока от коровы при плане 2150 л.
14 августа
- Завершается строительство новых сельских магазинов в посёлках Новосибирское и Красноярское. В красивых зданиях создаются все условия для культурной торговли. К концу года в г. Чехове сдадут в эксплуатацию здание районного универмага, а рыбкооп к этому времени откроет рыбный павильон с холодильной установкой.
(Продолжение следует).