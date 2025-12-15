Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

17 августа
- Работники Охинской конторы связи улучшили доставку корреспонденции на дом. Трудящиеся получают в день выхода газеты «Советский Сахалин», «Молодая гвардия», «Сахалинский нефтяник». Быстрая доставка корреспонденции достигнута благодаря двухразовой её разноске. Вся почта, поступающая в городскую контору связи до 16 часов, тут же вручается трудящимся. В коллективе связистов успешно трудятся бригадир Гордиенко, почтальоны Фёдорова, Тимирова, Мухина и другие.
- С начала летней навигации Охинский межрайторг разгрузил 25 судов. С материка прибыло большое количество кондитерских изделий, кожгалантереи, тюлевых и ковровых товаров, электроутюгов, пылесосов, электрохолодильников, радиоприёмников «Мир», «Беларусь», «Урал», «Кама», 150 мотоциклов, 2000 детских велосипедов и колясок, большое количество пианино, спортинвентаря и фототоваров.
21 августа
- Углегорский рыбкооп готовится к реализации и переработке свыше 4 тыс. т овощей и картофеля, принятых от колхозов и совхозов. Подготовлены засольные ёмкости на 220 – 240 т капусты. Опробованы две шинковальные машины производительностью до 40 т капусты в сутки.
(Продолжение следует).