Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

Свиноферма совхоза «Свиновод» – основной цех хозяйства. Сейчас здесь насчитывается 1500 свиней, что на 200 голов больше, чем предусмотрено планом. Перевыполнен и план приплода поросят. Много опытных свинарок работает на ферме. Среди них лучшей является т. Мельникова. В прошлом году она вырастила 305 поросят. НА СНИМКЕ: А. Мельникова. Фото Г. Масальского.

17 августа

  • Работники Охинской конторы связи улучшили доставку корреспонденции на дом.  Трудящиеся получают в день выхода газеты «Советский Сахалин», «Молодая гвардия», «Сахалинский нефтяник». Быстрая доставка корреспонденции достигнута благодаря двухразовой её разноске. Вся почта, поступающая в городскую контору связи до 16 часов, тут же вручается трудящимся. В коллективе связистов успешно трудятся бригадир Гордиенко, почтальоны Фёдорова, Тимирова, Мухина и другие.
  • С начала летней навигации Охинский межрайторг разгрузил 25 судов. С материка прибыло большое количество кондитерских изделий, кожгалантереи, тюлевых и ковровых товаров, электроутюгов, пылесосов, электрохолодильников, радиоприёмников «Мир», «Беларусь», «Урал», «Кама», 150 мотоциклов, 2000 детских велосипедов и колясок, большое количество пианино, спортинвентаря и фототоваров.
Из месяца в месяц перевыполняет государственное задание по добыче рыбы дружный коллектив малого рыболовного сейнера «Комсомолец» Южно-Курильского рыбокомбината.
НА СНИМКЕ: старшина катера агитатор Александр Спеценко на пути к месту лова проводит громкую читку газет.
Фото Григория СОКОЛОВА.

21 августа

  • Углегорский рыбкооп готовится к реализации и переработке свыше 4 тыс. т овощей и картофеля, принятых от колхозов и совхозов.  Подготовлены засольные ёмкости на 220 – 240 т капусты. Опробованы две шинковальные машины производительностью до 40 т капусты в сутки.

