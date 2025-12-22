Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

27 августа
- Семь лет занимается цветоводством на Сахалине жительница Красногорска Мария Савицкая. В её саду десятки сортов георгин. Одних только цветущих зимников до 20 видов. Посажено 3 тыс. луковиц гладиолусов. В цветниках есть лилии, флоксы, анютины глазки, турецкая гвоздика – всего около 30 видов разнообразных цветущих растений. Растут в саду лесные оранжевые лилии, кустарниковые деревья, персидская сирень, чёрная рябина, привитая к вишне, белая акация, туя, яблони сорта «ранет».
30 августа
- В Томари многие знают киоскёра Софью Крутикову. В киоске, которым она заведует, всегда можно приобрести свежие газеты и журналы, писчую бумагу, канцелярские принадлежности. Крутикова помогает магазинам книготорга распространять политическую и художественную литературу. Ежемесячно она продаёт книг на несколько тысяч рублей.
- В тетрадном цехе Холмского целлюлозно-бумажного комбината установлен и испытывается новый тетрадно-линовальный аппарат производительностью 60 тыс. тетрадей в час. Он заменит 4-х резчиков, 16 сшивальщиц и вальцовщиц.
31 августа
- В 50 км севернее Тымовского два года назад началось строительство крупного лесозаготовительного пункта Адо-Тымовского леспромхоза. За короткое время здесь создан большой посёлок Горки с сотней жилых домов, клубом, школой, магазином, столовой, детскими яслями. Посёлок радиофицирован и электрифицирован.
- На складах рыбодобывающих предприятий и рыбацких колхозов годами лежит немало дели. В пошивочной мастерской Невельской МРС по инициативе мастера Шишкина ей нашли применение. При помощи простейших механизмов из неё делают кручёный канат для ставных неводов. Подсчитано, что на каждом его килограмме предприятие экономит 10 рублей.
1 сентября
- Свыше 100 тыс. юных сахалинцев сели за парты почти 600 средних, семилетних и начальных школ. А для 23 тыс. первоклассников этот день стал началом новой поры в жизни. Отряд островных учителей насчитывает 5 тыс. человек. В этом году в него влилось свыше 700 преподавателей и посланцев 20 учебных заведений страны из Москвы, Ленинграда, Свердловска и других городов. Начнутся занятия и в 40 школах рабочей молодёжи.
(Продолжение следует).