Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

1 сентября
- Весной в колхозе им. Калинина Холмского района учащиеся Симчук, Сыроешко, Музыка, Серая, Слободян и Козий решили на 0, 2 га вырастить семена кукурузы. С агрономом Соломиной они нашли хороший участок земли, удобрили его и из отборных семян в торфоперегнойных горшочках вырастили рассаду. Летом дважды подкормили и вручную пропололи растения, искусственно их опылили. Кукуруза достигла 3-метровой высоты. На растениях образовалось по 2 – 3 початка.
2 сентября
- При клубе шахты № 1-2 треста «Углегорскуголь» созданы драматический, хоровой, духовой, эстрадно-музыкальный, танцевальный кружки. В них занимаются навалоотбойщики, проходчики, служащие и инженерно-технические работники шахты. Они часто ставят спектакли, дают концерты в раскомандировочных. Самодеятельный коллектив не раз выступал на целлюлозно-бумажном комбинате и лесозаготовительном участке шахты № 6.
6 сентября
- Овощеводы артели им. Ульянова Углегорска собрали высокий урожай овощей. С каждого гектара в среднем получили по 399 ц ранней капусты, а звено Коковихиной – по 350 ц. Государству продано 120 т капусты и 11 т огурцов.
9 сентября
- Для лучшего обслуживания горняков шахты № 1-2 треста «Углегорскуголь» по узкоколейной железной дороге открыто движение пассажирского поезда из 10 классных вагонов. Теперь в несколько раз сократится времяпоездки шахтёров на работу.
- Экипаж буксира «Отпор» Холмского района доставляет плоты типа «сигара» от Хоэ до Холмска. Однажды разыгрался пятибалльный шторм. «Сигара» оказалась сломанной пополам, но моряки быстро исправили повреждения и доставили древесину в полной сохранности.
(Продолжение следует).