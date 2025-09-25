Хроника 1955 (По страницам «Советского Сахалина»)

13 января
- Указом Президиума Верховного Совета СССР за выслугу лет и безупречную работу на морском транспорте отмечена большая группа тружеников Сахалинского морского пароходства. Орденом Ленина награждены 16 человек, среди них – капитан парохода Василий Ищук, старшие механики Иван Забелла, Гавриил Кильченко, Василий Колпаков, кочегар Николай Бердников. 29 работникам пароходства вручены ордена Трудового Красного Знамени, 50 – медали «За трудовую доблесть». 77 человек отмечены медалями «За трудовое отличие».
- Добросовестно трудится в колхозе «Путь Ильича» Анивского района конюх Фёдор Тарас. Заботливо содержит лошадей, а особенно молодняк. В 1954 году он вырастил шесть жеребят. Облисполком премировал передовика 1 тыс. рублей.
(Продолжение следует).