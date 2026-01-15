Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

Для железнодорожников Южно-Сахалинска строится много домов в посёлке на 41-м километре и в центре города. Недавно гостеприимно распахнулись для новосёлов двери вновь выстроенного 24-квартирного дома на улице им. Ленина. Территория двора заасфальтирована, по краям посажены деревья. НА СНИМКЕ: дом № 266а по улице Ленина, недавно сданный в эксплуатацию. Фото читателя газеты А. ЛАРИОНОВА.

15 сентября

  • Большим успехом на пароходе «Дмитрий Лаптев» пользуется сатирический листок «Полундра». Выход очередного номера – большое событие. «Берём пример с «Крокодила»: всех нарушителей поднимаем на вилы» – под таким заголовком помещены критические заметки, карикатуры. Особенно резко «Полундра» критикует лодырей и любителей выпить.

16 сентября

  • Хороший подарок детям сделали сахалинские обувщики. В день они выпускают 100 игрушек, но скоро их количество удвоится. Надувные фигурки здесь вулканизируют и раскрашивают. Работница Ковалёва, ловко орудуя пульверизатором, превращает белую рыбу в радужного окуня. Лягушка приобретает знакомую зелёно-серую окраску, а на слоне оказывается разноцветная попона. Готовые игрушки получаются весёлыми, не теряют краску, легко моются, прочны.

