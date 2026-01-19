Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

23 сентября
- Южно-Сахалинская промысловая артель «Бытовик» изготовила чернила для автоматических ручек. Первая их партия поступит в горпромторг для продажи населению. В октябре артель откроет мастерскую по ремонту капроновых чулок. Намечен выпуск подвесных и настольных абажуров, а также производство гуталина.
24 сентября
- Лесотехническая школа в Тымовском работает с 1954 года. За это время она подготовила для лесной промышленности острова более 600 мотористов, шофёров, крановщиков и лебёдчиков.
- Ольга Михайлова в этом году окончила Московскую ветеринарную академию и получила назначение на Сахалин. Как зоотехник Тымовской МТС она обслуживала животноводческие фермы «20 лет ВЛКСМ» и проявила себя инициативным и трудолюбивым специалистом. Ольга написала заявление с просьбой принять её в члены сельскохозяйственной артели. Колхозники дали добро молодому специалисту и избрали членом правления колхоза.
(Продолжение следует).