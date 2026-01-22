Пятница, 23 января, 2026
Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

Ещё недавно красные помидоры на Сахалине были редкостью. Теперь их выращивают многие колхозы области. Особенно больших успехов добилось звено И. И. Коковихиной из колхоза имени Ульянова Углегорского района. Оно собрало в этом году около 20 тонн помидоров. НА СНИМКЕ: члены звена за сортировкой урожая перед отправкой его для продажи населению. Фото Григория СОКОЛОВА.

2 октября

  • В Тымовском комбайнами убрано 120 га овса. Колхоз получил около 2 тыс. ц зерна. Правление артели приняло решение выдать колхозникам первый аванс – по килограмму зерновых на трудодень. 700 кг овса доставили в амбары колхозницы Горбачёвой и лучшей доярки артели Шепляковой. По 600 с лишним кг зерновых авансом получили Рощупкина, Седнёва и другие.
  • В Холмском депо создана паровозная колонна имени ХХ съезда партии. В неё вошло шесть локомотивов, управляемых лучшими машинистами, коммунистами и комсомольцами. Возглавляет колонну коммунист Синицын. За первые месяцы работы эти локомотивные бригады повысили среднесуточный пробег, сэкономили много топлива, провели десятки тяжеловесных составов.

4 октября

  • Во время традиционных лыжных соревнований, проводившихся в начале этого года на приз газеты «Пионерская правда», пионеры невельской средней школы № 2 заняли первое место в Союзе. На днях победителям вручён кубок – приз газеты «Комсомольская правда».
  • В колхозе «Путь Ильича» Анивского района идёт освоение новых земель. На раскорчёвке и пахоте работает тракторная бригада Паркина из Анивской МТС. Тракторист Ясенков расчищает от кустарника и редколесья более чем по гектару в день (при норме 0,35 га), после чего вспахивает участок. Трактористы соревнуются за досрочное освоение к осени 30 га целины.

9 октября

  • В раскомандировочной и других помещениях шахты № 4 Горнозаводского района установлены репродукторы. Когда горняки собираются вместе перед началом смены, здесь работает шахтный радиоузел. Диктор сообщает об итогах работы за сутки шахты в целом, а также каждого участка, смены и бригады. По радио звучат беседы по технике безопасности, политинформации, музыка, выступления передовиков производства об опыте их работы.
  • Недавно с Горьковского автозавода им. Молотова в адрес областного управления культуры прибыла партия грузовых автомобилей ГАЗ-61 для сельских кинопередвижек. Машины разосланы по районам. Одна из них предназначена для кинолектория и демонстрации научно-популярных, технических и документальных фильмов.

