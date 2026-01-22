Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

2 октября
- В Тымовском комбайнами убрано 120 га овса. Колхоз получил около 2 тыс. ц зерна. Правление артели приняло решение выдать колхозникам первый аванс – по килограмму зерновых на трудодень. 700 кг овса доставили в амбары колхозницы Горбачёвой и лучшей доярки артели Шепляковой. По 600 с лишним кг зерновых авансом получили Рощупкина, Седнёва и другие.
- В Холмском депо создана паровозная колонна имени ХХ съезда партии. В неё вошло шесть локомотивов, управляемых лучшими машинистами, коммунистами и комсомольцами. Возглавляет колонну коммунист Синицын. За первые месяцы работы эти локомотивные бригады повысили среднесуточный пробег, сэкономили много топлива, провели десятки тяжеловесных составов.
4 октября
- Во время традиционных лыжных соревнований, проводившихся в начале этого года на приз газеты «Пионерская правда», пионеры невельской средней школы № 2 заняли первое место в Союзе. На днях победителям вручён кубок – приз газеты «Комсомольская правда».
- В колхозе «Путь Ильича» Анивского района идёт освоение новых земель. На раскорчёвке и пахоте работает тракторная бригада Паркина из Анивской МТС. Тракторист Ясенков расчищает от кустарника и редколесья более чем по гектару в день (при норме 0,35 га), после чего вспахивает участок. Трактористы соревнуются за досрочное освоение к осени 30 га целины.
9 октября
- В раскомандировочной и других помещениях шахты № 4 Горнозаводского района установлены репродукторы. Когда горняки собираются вместе перед началом смены, здесь работает шахтный радиоузел. Диктор сообщает об итогах работы за сутки шахты в целом, а также каждого участка, смены и бригады. По радио звучат беседы по технике безопасности, политинформации, музыка, выступления передовиков производства об опыте их работы.
- Недавно с Горьковского автозавода им. Молотова в адрес областного управления культуры прибыла партия грузовых автомобилей ГАЗ-61 для сельских кинопередвижек. Машины разосланы по районам. Одна из них предназначена для кинолектория и демонстрации научно-популярных, технических и документальных фильмов.
(Продолжение следует).