Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

Южно-Сахалинская фабрика резиновой и кожаной обуви. Сборщица В. Абрамова монтирует фигурки зверей. Фото О. ВЛАСОВА.

15 октября

  • Опираясь на мичуринский опыт, научный работник Людмила Ивановна Рудь, работающая на холмском опытном поле, выводит новые сорта яблонь и слив. Из раннеспелых сортов винограда, произрастающих в СССР, выбирает такие, какие можно успешно акклиматизировать на Сахалине. Ведёт наблюдения и над 130 сортами новых яблонь, выявляя наиболее перспективные для нашей области. В 1954 году главный выставочный комитет ВДНХ наградил Людмилу Ивановну бронзовой медалью за внедрение плодовых культур в колхозах и совхозах Сахалина.

16 октября

  • Огромный котлован на 10 тыс. кубометров воды, облицованный бетоном, отделён от моря перемычкой. Это камера сухого дока, строящегося в Невельске. Такой док пока единственный у рыбаков Сахалина и Курил. До сих пор рыболовецкий флот региона пользовался доками других отраслей промышленности, а это связано с большим перегоном судов и длительными их простоями в ожидании ремонта. Невельский сухой док позволит ремонтировать суда непосредственно на острове, что даст миллионы рублей экономии.
Экипаж судна «Палана» держит переходящий вымпел Министерства морского флота СССР. Немалая заслуга в этом опытного моряка-боцмана т. Колбышева, тридцать лет прослужившего во флоте.
Фото В. ПРИВЕЗЕНЦЕВА.

20 октября

  • За последние годы г. Шахтёрск разросся на несколько километров. Углегорская автотранспортная контора открыла здесь автобусную линию, связывающую центр города с окраинами. На линии работает два автобуса. Со временем автопарк увеличится.

21 октября

  • В передовом коллективе Охинского района – конторе бурения № 2 – набирает силу соцсоревнование за достойную встречу ХХ съезда партии. Как только буровая бригада добивается высоких показателей, на вышке загорается красная звезда. Вот уже третью декаду подряд переходящая красная звезда каждый вечер загорается над буровой мастера Калмыкова.

22 октября

  • В Невельский порт с продовольственными и промышленными товарами пришёл пароход «Мусоргский». Судно также доставило грузовую автомашину Горьковского автомобильного завода. Это премия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки колхозу «Красный сахалинец» за высокие показатели в развитии артельного хозяйства, достигнутые в прошлом году.
  • Прекрасный сад вырастила возле своего дома южносахалинка М. Т. Прохорова. Посадив в 1952-м яблони, сливы и крыжовник, она уже в нынешнем году получила большое количество плодов и ягод. Работая учителем в начальной школе, Прохорова любовно ухаживает за садом. Она также выращивает абрикосы и лимоны.
  • Местная пищевая промышленность остро нуждается в стеклянной посуде, особенно в бутылках. Из-за их дефицита пивоваренные заводы мало выпускают бутылочного пива. Почти не изготавливаются для лечебных целей «Медок», содовая и сельтёрская воды. Скоро потребуется много бутылок для розлива синегорской воды. Ввоз бутылок с материка стоит больших денег, поэтому назрела необходимость построить на Сахалине стекольный завод, ведь песок, известь и сульфат на острове есть.

23 октября

  • Разведывательные суда управления активного морского лова и транспортного флота Главсахалинрыбпрома работают вблизи о. Монерон. Экипаж рыболовного траулера, руководит которым капитан Фёдоров, произвёл экспериментальный лов рыбы с помощью электросвета. С наступлением темноты в море на глубину 2 – 3 м была опущена конусообразная сеть с электролампой мощностью 500 ватт. В освещённом участке воды сразу же появилась стая окуней. Экипаж сделал пробный подъём сети. В ней оказалось до 50 кг рыбы. Капитан принял решение таким образом вести планомерный промысел морского окуня.

(Продолжение следует).

 

