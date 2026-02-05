Пятница, 6 февраля, 2026
Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

Высокими надоями молока славится в ар­тели «Южносахалинец» Южно-Сахалинского района доярка Антонида Ивановна Носова. В этом году она уже надоила от каждой коровы по 2500 литров молока. НА СНИМКЕ: А. И. Носова. Фото Григория СОКОЛОВА.

3 ноября

  • В Александровске состоялась осенняя ярмарка. Колхозы продали населению десятки тонн картофеля, овощей, мяса, молока и других сельскохозяйственных продуктов. Цены на них снизились по сравнению с прошлым годом почти вдвое, а на картофель в три раза.
Хорошо налажено кинообслуживание жителей пос¸лка Рыбацкое Анивского района. Почти все новые фильмы они регулярно смотрят в сво¸м клубе. В этом году клуб получил две стационарные установки. Киномеханик Виктор Рябухин тщательно проверяет аппаратуру, не допуская разрыва ленты, следит за правильностью звука. План демонстрации картин он ежемесячно выполняет на 150 – 160 процентов.
НА СНИМКЕ: В. Рябухин. Фото Григория Соколова.

4 ноября

  • На Холмской лакобаночной фабрике изучен и освоен новый метод снятия олова с бракованных изделий, предложенный работницей электролитного цеха Левиной. Произвольную разрезку этих банок она заменила раскроем в строго определённых местах. В результате стала возможной укладка банок в плотные стопки. Производительность электролитных ванн и съём олова за смену увеличились в три раза.

(Продолжение следует).

