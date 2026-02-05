Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

3 ноября
- В Александровске состоялась осенняя ярмарка. Колхозы продали населению десятки тонн картофеля, овощей, мяса, молока и других сельскохозяйственных продуктов. Цены на них снизились по сравнению с прошлым годом почти вдвое, а на картофель в три раза.
4 ноября
- На Холмской лакобаночной фабрике изучен и освоен новый метод снятия олова с бракованных изделий, предложенный работницей электролитного цеха Левиной. Произвольную разрезку этих банок она заменила раскроем в строго определённых местах. В результате стала возможной укладка банок в плотные стопки. Производительность электролитных ванн и съём олова за смену увеличились в три раза.
(Продолжение следует).