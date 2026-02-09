Вторник, 10 февраля, 2026
Домой ПРОЕКТЫ В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

На снимке запечатлены бывшие воины Советской Армии (слева направо): сержант Александр Титов, рядовой Григорий Чавдар, младший сержант Анатолий Бурцев и ефрейтор Василий Брагин. Они служили на Дальнем Востоке, демобилизовались несколько дней назад и выехали на Сахалин – жить и трудиться на благо любимой Родины. Фото М. ЕРЁМКИНА.

11 ноября

  • Коллектив Холмского опытного поля представил на городскую сельскохозяйственную выставку различные сорта яблок, огурцов с высокоурожайных участков. За последние годы с опытного поля отпущено колхозам области 100 тыс. кустов смородины и крыжовника, 1 млн усов земляники, 22 тыс. плодовых деревьев. Все колхозы района имеют свои плодово-ягодные участки.

18 ноября

  • В Углегорском совхозе собрано по 372 ц капусты с каждого гектара. Особенно высокий урожай получило звено И. Май. С каждого из 4 га оно собрало по 1 тыс. ц капусты. Хорошие урожаи вырастили также звенья Басацкого и Коробутяк.

19 ноября

  • Коллектив консервного цеха Невельского рыбокомбината к 38-й годовщине Великого Октября завершил годовое задание и обязался дополнительно выработать 200 тыс. банок консервов. В праздничные дни цех отгрузил на пароход «Сож» 18 партий консервов из камбалы в томатном соусе и горбуши в собственном соку.

20 ноября

  • Томаринские пищевики перевыполняют производственные задания. Для населения города и района выпущено сверх плана 4 т фруктового киселя, 1 т мармелада, 6400 л газированных напитков и много другой продукции.

(Продолжение следует).

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ