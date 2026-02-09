Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

11 ноября
- Коллектив Холмского опытного поля представил на городскую сельскохозяйственную выставку различные сорта яблок, огурцов с высокоурожайных участков. За последние годы с опытного поля отпущено колхозам области 100 тыс. кустов смородины и крыжовника, 1 млн усов земляники, 22 тыс. плодовых деревьев. Все колхозы района имеют свои плодово-ягодные участки.
18 ноября
- В Углегорском совхозе собрано по 372 ц капусты с каждого гектара. Особенно высокий урожай получило звено И. Май. С каждого из 4 га оно собрало по 1 тыс. ц капусты. Хорошие урожаи вырастили также звенья Басацкого и Коробутяк.
19 ноября
- Коллектив консервного цеха Невельского рыбокомбината к 38-й годовщине Великого Октября завершил годовое задание и обязался дополнительно выработать 200 тыс. банок консервов. В праздничные дни цех отгрузил на пароход «Сож» 18 партий консервов из камбалы в томатном соусе и горбуши в собственном соку.
20 ноября
- Томаринские пищевики перевыполняют производственные задания. Для населения города и района выпущено сверх плана 4 т фруктового киселя, 1 т мармелада, 6400 л газированных напитков и много другой продукции.
(Продолжение следует).