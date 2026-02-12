Пятница, 13 февраля, 2026
Хроника 1955 (По страницам «Советского Сахалина»)

В строительных организациях Сахалина внедряется всё большее количество механизмов, облегчающих труд людей. На вооружении коллектива Южно-Сахалинского строительного управления треста «Сахалиншахтострой» имеется комплексный агрегат – малярная станция. С помощью этого агрегата малярная бригада намного повысила производительность труда и улучшила качество работы. На снимке: бригада малярной станции. В центре бригадир т. Чеканов. Фото В. ПРИВЕЗЕНЦЕВА.

23 ноября

  • Колхозники артели «Заря» Томаринского района организовали продажу сельскохозяйственной продукции населению. За полтора месяца колхоз реализовал около 100 голов скота, 100 т молока и сливок, много капусты, помидоров, огурцов, моркови. На средства от продажи молока колхозники приобрели машину ГАЗ-69.
  • Рыбаки-колхозники юга Сахалина развернули не только активный лов трески и камбалы в открытом море, но и добычу корюшки в озере Буссе. 22 бригады здесь ежедневно берут хорошие уловы. За пять дней рыбаки одной только Озёрской МТС взяли 1800 ц корюшки.

30 ноября

  • В Поронайске началось строительство нового мощного холодильника. Его пропускная способность рассчитана на 50 ц рыбы в сутки, а площадь хранения – почти 700 ц. Введение холодильника в эксплуатацию в июле следующего года значительно облегчит приём уловов и обработку рыбы на Поронайском рыбокомбинате.

(Продолжение следует).

