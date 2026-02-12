Хроника 1955 (По страницам «Советского Сахалина»)

23 ноября
- Колхозники артели «Заря» Томаринского района организовали продажу сельскохозяйственной продукции населению. За полтора месяца колхоз реализовал около 100 голов скота, 100 т молока и сливок, много капусты, помидоров, огурцов, моркови. На средства от продажи молока колхозники приобрели машину ГАЗ-69.
- Рыбаки-колхозники юга Сахалина развернули не только активный лов трески и камбалы в открытом море, но и добычу корюшки в озере Буссе. 22 бригады здесь ежедневно берут хорошие уловы. За пять дней рыбаки одной только Озёрской МТС взяли 1800 ц корюшки.
30 ноября
- В Поронайске началось строительство нового мощного холодильника. Его пропускная способность рассчитана на 50 ц рыбы в сутки, а площадь хранения – почти 700 ц. Введение холодильника в эксплуатацию в июле следующего года значительно облегчит приём уловов и обработку рыбы на Поронайском рыбокомбинате.
(Продолжение следует).