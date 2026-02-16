Хроника 1955 (По страницам «Советского Сахалина»)

1 декабря
- По сравнению с прошлым годом надой молока на фуражную корову в области увеличился на 226 кг и достиг 1762 кг. Это позволило перевыполнить план по сдаче молока государству. Самый высокий надой по области – в сельхозартели им. Кирова в Чеховском районе: 2931 кг от каждой фуражной коровы.
4 декабря
- Интересный опыт проведён в колхозе «Тихоокеанская звезда» Южно-Сахалинского района, где агрономом – депутат Верховного Совета РСФСР тов. Шестак. На большом массиве здесь посадили картофель клубнями без верхушек. Боковые глазки дали более мощные корни и стебли. Так, у Николая Ема урожай на площади в 10 га составил 190 – 200 ц с гектара. В этом же колхозе на участках, засаженных целыми клубнями, урожай клубней не превышал 120 ц с гектара.
- Жители Синегорска получают газеты и журналы 49 наименований. Каждый день пять почтальонов разносят 2221 экземпляр газет и каждый месяц – 519 журналов. Семья забойщика Нурулина, например, выписывает областную газету «Советский Сахалин», районную «Заря коммунизма», журналы «Партийная жизнь», «Огонёк», «Блокнот агитатора», «Крокодил». Горный мастер коммунист Киржаев получает «Известия», «Советский Сахалин», «Партийную жизнь», «Блокнот агитатора».
- 66 горняков шахты «Синегорская» по путёвкам профсоюза побывали в лучших здравницах Крыма, Рижского взморья, Кавказа. Более 60 шахтёров поправили здоровье в профсоюзных домах отдыха.
8 декабря
- На Сахалин прибыла партия енотовидных собак, которых иногда называют уссурийскими енотами. Первая группа в 200 голов была доставлена из Хабаровского края в июле и расселена в районе озера Тунайча. Вторую группу выпустили в долине реки Поронай, третью – у реки Очеха Корсаковского района. Переселение пушных зверей ценных пород получило в островном охотничьем хозяйстве широкое распространение.
- В область ежегодно завозится 50 – 60 тыс. металлических кроватей, 30 – 40 тыс. пар лыж, 1200 – 1400 т металлической посуды, около 2 тыс. т железно-скобяных товаров. Из Москвы, Ленинграда и других городов сахалинские торговые организации получают 700 – 800 тыс. пар кожаной обуви.
11 декабря
- К пирсу холодильника Невельского порта пришвартовалось транспортное холодильное судно «Марс». На его борту корюшка, добытая в озере Буссе. Рыбообработчики бригад Яковлева и Терещенко за смену уложили в противни для заморозки по 9 т корюшки.
- В области проведён смотр самодеятельного искусства с участием свыше тысячи человек из 47 коллективов. За четыре дня смотра жюри оценило исполнительское мастерство 12 хоровых, 15 танцевальных, 5 драматических коллективов, 4 оркестров, более 150 вокалистов и около 50 чтецов и танцоров.
14 декабря
- Новый красный уголок открылся на Долинском механическом заводе. После трудовой смены рабочие приходят сюда почитать газеты и журналы, развлечься игрой в шахматы и шашки. Здесь оформлена выставка репродукций картин русских и советских художников. Скоро в красном уголке будут демонстрироваться кинокартины, работать кружки художественной самодеятельности.
(Продолжение следует).