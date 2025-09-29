Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

14 января
- Моряки теплохода «Иван Земнухов» переписываются с матерью героя-молодогвардейца, чьё славное имя носит их теплоход. В новогодней поздравительной телеграмме экипаж сообщил А. Земнуховой о своих успехах в 1954 году. В ответном послании были такие слова: «Вы нам дороги и близки. Членов экипажа и нашу семью связывает имя дорогого нашего сына Вани. У нас в Краснодоне недавно открыли памятник молодогвардейцам. Создан и музей, где собраны вещи героев и материалы, рассказывающие о боевых делах коммунистов и комсомольцев Краснодона во время Великой Отечественной войны. Приглашаем Вас посетить наш город».
- Быстро растёт рыбацкий посёлок Половинка Александровского района. Только на бытовое и жилищное строительство рыбокомбинат ежегодно расходует сотни тысяч рублей. Здесь построены десятки домов для рыбаков. К Новому году сдан в эксплуатацию клуб.
(Продолжение следует).