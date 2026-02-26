Хроника 1955 (По страницам «Советского Сахалина»)

23 декабря
- Научные сотрудники отделения растениеводства Сахалинского филиала Академии наук СССР размножили фитофтороустойчивый картофель и собрали 27 т клубней. Этот картофель, невосприимчивый к болезни и дающий высокий урожай, в порядке обмена передан в колхозы области. Теперь хозяйства сами займутся разведением перспективных сортов картофеля.
24 декабря
- На шахту «Макарьевка» из г. Александровска проведена силовая электролиния. Получив дополнительно сотни киловатт электроэнергии, горняки привели в действие все неиспользовавшиеся ранее врубовые, угле- и породопогрузочные машины. Резко поднялась производительность труда, добыча угля увеличилась
- почти вдвое. Коллектив шахты успешно завершил годовой план, ликвидировав отставание.
- В Охинском районе работают 22 стационарные установки и 7 кинопередвижек, ежедневно обслуживающие тысячи зрителей. Лучшими киномеханиками вагон-клуба считаются Хламов, Сорокин, Бачков и моторист Москвитин.
25 декабря
- Александровское отделение межрайторга открыло в городе магазин без продавцов. Его обслуживают только кассир-контролёр и работник, который подносит и раскладывает по полкам расфасованные и штучные товары. Такая организация торговли в 2 – 3 раза сокращает время у покупателей. Они сами выбирают товар и расплачиваются за него у кассы.
