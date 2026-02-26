Четверг, 26 февраля, 2026
Хроника 1955 (По страницам «Советского Сахалина»)

Свинарка колхоза имени Горького Долинского района т. Прохорова добилась в нынешнем хозяйственном году хороших показателей в работе. Она получила от группы свиноматок 124 порос¸нка при плане 112 поросят. НА СНИМКЕ: зоотехник колхоза Ф. П. Мартынова и А. Ф. Прохорова осматривают поросят. Фото читателя газеты А. ЛАВРИК.

23 декабря

  • Научные сотрудники отделения растениеводства Сахалинского филиала Академии наук СССР размножили фитофтороустойчивый картофель и собрали 27 т клубней. Этот картофель, невосприимчивый к болезни и дающий высокий урожай, в порядке обмена передан в колхозы области. Теперь хозяйства сами займутся разведением перспективных сортов картофеля.

24 декабря

  • На шахту «Макарьевка» из г. Александровска проведена силовая электролиния. Получив дополнительно сотни киловатт электроэнергии, горняки привели в действие все неиспользовавшиеся ранее врубовые, угле- и породопогрузочные машины. Резко поднялась производительность труда, добыча угля увеличилась
  • почти вдвое. Коллектив шахты успешно завершил годовой план, ликвидировав отставание.
  • В Охинском районе работают 22 стационарные установки и 7 кинопередвижек, ежедневно обслуживающие тысячи зрителей. Лучшими киномеханиками вагон-клуба считаются Хламов, Сорокин, Бачков и моторист Москвитин.

25 декабря

  • Александровское отделение межрайторга открыло в городе магазин без продавцов. Его обслуживают только кассир-контролёр и работник, который подносит и раскладывает по полкам расфасованные и штучные товары. Такая организация торговли в 2 – 3 раза сокращает время у покупателей. Они сами выбирают товар и расплачиваются за него у кассы.

