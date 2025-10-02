Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

13 февраля
- На слёте молодые рыбаки Холмска вызвали на соревнование за образцовую подготовку к весенне-летней путине предприятия рыбной промышленности соседнего Невельского района. Холмчане поддержали предложение комсомолки Александры Антоновой об организации звеньев сетного лова, бригад ставных неводов из молодёжи, работающей на берегу. Решено такими кадрами укомплектовать три судна и привлечь на обработку рыбы в 25 молодёжных бригад не менее 500 городских парней и девчат.
16 февраля
- Вышкомонтажная бригада тов. Пиксаева из «Дальнефтеразведки» получила задание разобрать на законченной скважине буровую вышку высотой в 41 метр, перевезти её и собрать на новом месте. На это отводилось 8 дней. Стремясь сэкономить время и государственные средства, вышкомонтажники нашли другой вариант. Они закрепили неразобранную вышку на раме крупного блока и тракторами перевезли её за 6 км на новую точку, затратив менее двух дней. Самоотверженный труд вышкомонтажников позволил буровой бригаде на 6 дней раньше срока приступить к проводке новой скважины.
22 февраля
- Десятиклассники поронайской средней школы № 1 Александр Родионов и Виталий Трегубенко – большие любители радиотехники. Решив оборудовать радиоузел, они обратились за помощью к шефам в электромастерскую целлюлозно-бумажного комбината. Там им в помощь дали опытного специалиста, и в школьных коридорах зазвучал голос диктора. Редколлегия готовит первый номер радиогазеты.
