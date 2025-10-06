Хроника 1955 (По страницам «Советского Сахалина»)

27 февраля
- На Яблочном рыбозаводе строится центральная тузлучная станция. В путину она будет подавать тузлук в 5 рыбообрабатывающих цехов, что значительно облегчит и удешевит посол сельди, повысит культуру производства. Ввод станции в эксплуатацию высвободит 9 рабочих и даст большую экономию соли. Конструкция станции разработана инженерно-техническими работниками рыбокомбината.
8 марта
- Анивский государственный сортоиспытательный участок в прошлом году провёл испытания овса сортов «победа» и «вперёд». Они оказались перспективными для южных и центральных районов Сахалина. Ещё на сортоучастке испытывались три сорта ячменя и два сорта яровой пшеницы. В 1954 году пшеница «дальневосточная» дала 28,5 ц зерна с гектара. В этом году работа с различными сортами зерновых культур продолжается.
10 марта
- На улицах Южно-Сахалинска можно часто видеть легковое такси, которым управляет шофёр Михаил Жайворонко. Получив машину в сентябре 1953 года, он поставил цель: проехать на ней 100 тыс. км без капитального ремонта вместо положенных 80 тыс. км. Показания спидометра передового водителя давно уже перешагнули цифру 98 тыс. км, а машина не требует даже среднего ремонта.
15 марта
- Готовясь к путине, пошивочные мастерские Чеховского, Невельского, Южно-Сахалинского и других рыбкоопов получили заказ на 150 бивуачных палаток, брезентовые тенты и комплекты спальных принадлежностей. Коллективы напряжённо трудятся, выполняя заказ в срок. 50 бивуачных палаток уже готовы. Швеи мастерской Чеховского рыбкоопа обязались досрочно пошить 1500 комплектов постельных принадлежностей. Работницы мастерской Южно-Сахалинского рыбкоопа хорошо работают на пошиве брезентовых тентов. Готовая продукция отправляется на предприятия.
(Продолжение следует).