Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

15 марта
- В артели «Путь к коммунизму» Горнозаводского района готовятся к весне. Колхозники дважды перебрали семенной картофель, очистили 140 ц овса, закупили семена овощных культур. С помощью комсомольцев города здесь изготовлено 300 тыс. торфоперегнойных горшочков, сделано 400 парниковых рам.
20 марта
- Пятый год работает телятницей в колхозе «Ударник» Поронайского района Надежда Михайловна Тыртышная. Почти всё колхозное стадо (более 100 голов) выращено при её непосредственном участии. В 1954-м за Тыртышной закрепили 34 телёнка, и всех она сохранила, добившись ежедневного привеса по 650 г на каждого. Правление артели выдвинуло Тыртышную кандидатом на районную сельскохозяйственную выставку.
(Продолжение следует).