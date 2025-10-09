Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

Передовые люди угольной промышленности Сахалина (слева направо): шофёр Лермонтовского угольного разреза П. Гринь, машинист электровоза шахты «Октябрьская» И. Потапов, проходчик шахты «Макарьевка» К. Тименцев, забойщик шахты «Долинская» С. Юрченко, машинист комбайна шахты № 1/2 А. Шебалин.

15 марта

  • В артели «Путь к коммунизму» Горнозаводского района готовятся к весне. Колхозники дважды перебрали семенной картофель, очистили 140 ц овса, закупили семена овощных культур. С помощью комсомольцев города здесь изготовлено 300 тыс. торфоперегнойных горшочков, сделано 400 парниковых рам.

20 марта

  • Пятый год работает телятницей в колхозе «Ударник» Поронайского района Надежда Михайловна Тыртышная. Почти всё колхозное стадо (более 100 голов) выращено при её непосредственном участии. В 1954-м за Тыртышной закрепили 34 телёнка, и всех она сохранила, добившись ежедневного привеса по 650 г на каждого. Правление артели выдвинуло Тыртышную кандидатом на районную сельскохозяйственную выставку.

(Продолжение следует).

