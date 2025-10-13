Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

22 марта
- На Томаринский рыбокомбинат прибыли новые рыболовные суда типа СРБ. На них уже установлены траловые лебёдки. Пять ботов спущены на воду и готовы выйти в море на лов рыбы. Готовятся к спуску и остальные суда. Команды промыслового флота полностью укомплектованы.
- Дояр комсомолец Пётр Макаров из Мгачинского отделения Александровского молочно-овощного совхоза обязался (помимо основной работы на ферме) посеять и обработать 1 га кукурузы. Его поддержали молодые животноводы. Доярка комсомолка Александра Сурженко планирует вырастить высокий урожай кукурузы на площади 2 га. По инициативе Петра и Александры комсомольцы этого отделения совхоза обязались помочь растениеводам в подготовке к весеннему севу – вывезти на поля под посев кукурузы десятки тонн удобрений, собрать 400 кг птичьего помёта, очистить 13 парниковых рам, провести два воскресника по переборке семенного картофеля.
23 марта
- В Южно-Сахалинском педагогическом и учительском институте традиционными стали встречи выпускников. В дни школьных весенних каникул десятки дипломированных молодых учителей приезжают в областной центр, чтобы встретиться со своими преподавателями, обменяться опытом работы.
25 марта
- Коллектив шахты «Макарьевка» треста «Александровскуголь» уже несколько лет шефствует над колхозом «Новый Сахалин». В прошлом году горняки помогли колхозникам вовремя провести весенний сев, убрать урожай, построить дома и хозяйственные помещения. Ныне на профсоюзном собрании шахтёры единодушно решили построить скотный двор на 100 голов, 2 парника на 10 рам каждый, застеклить 200 парниковых рам, вывезти на колхозные поля не менее 600 т торфа, изготовить 50 тыс. торфоперегнойных кубиков и к 1 июля возвести жилой дом для переселенцев.
(Продолжение следует).