Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

25 марта
- Коллектив Невельской судоверфи решил к 1 мая привести в образцовое состояние все производственные цехи, участки, территории и подъездные пути. Будет высажено 100 деревьев, 150 кустарников, разбито и ограждено штакетником 6 клумб с цветами. Судостроители установят фонари, пророют кюветы и благоустроят Рыбацкую улицу. Они призвали коллективы других предприятий Невельска последовать их примеру.
31 марта
- Коллектив совхоза «Ныш» Восточно-Сахалинского района отвёл под ценную кормовую культуру – кукурузу – 80 га лучших земель. Посев квадратно-гнездовым способом позволит механизировать прополку и рыхление всходов, а также внесение удобрений и рыбного тука.
- В Александровске четыре дня продолжался смотр художественной самодеятельности любительских хоровых и музыкальных коллективов, а также солистов района. Особо отличились жители посёлка Хоэ. С большим мастерством русские народные песни исполнили Костина, Шаляпина, Мазько и Воробьёва.
6 апреля
- Многим проезжающим через с. Тымовское приходится бывать в столовой № 1 межрайторга. И каждый посетитель остаётся доволен: здесь его хорошо встретят и вкусно накормят. В меню ежедневно не менее 40 первых, вторых и третьих блюд, не считая холодных закусок, хлебобулочных и кондитерских изделий. Всего же в столовой готовится 78 блюд. Во всём этом большая заслуга заведующего производством Бориса Карповича Савенко. Более 20 лет работает он в системе Кировской конторы Сахалинского межрайторга. В этом году по его инициативе столовая заготовила много овощей, мяса, грибов и других продуктов. За образцовую работу Борис Карпович поощрён: его имя занесено на районную Доску почёта.
