Хроника 1956. (По страницам «Советского Сахалина»)

6 мая
- В прошлом году на Холмском опытном поле выращено и реализовано колхозам и совхозам 37 200 саженцев смородины и крыжовника, 15 000 саженцев яблонь и слив, 108 000 кустиков земляники. В 1956 году на этом опытном поле дополнительно будет выращено 100 000 саженцев смородины и крыжовника.
- Поронайская промысловая артель «Маяк» получила из Загорского института игрушки (Московская область) специальное оборудование для организации массового выпуска игрушек из папье-маше. Для оказания помощи в монтаже оборудования и организации обучения работников артели Роспромсовет командировал на Сахалин специалиста-технолога. В мае начнётся массовое производство игрушек.
- По инициативе Углегорского горисполкома и горпромкомбината из отходов бумажного производства во втором квартале 1956 года начнется производство сухой штукатурки в виде плит.
- До недавних пор единственным средством передвижения из Углегорска до Ильинска был автотранспорт. Сейчас между этими пунктами Углегорский торговый порт открыл регулярное морское пассажирское сообщение. На линию вышел комфортабельный теплоход «Демьян Бедный».
15 мая
- Доярки охинского пригородного хозяйства Конушкина, Гурко, Вандаева за четыре месяца сверх задания получили от коров около 4 тыс. литров молока. Им полностью обеспечиваются все детские и лечебные учреждения города. Кроме того, 300 – 400 л молока поступает ежедневно в магазины для продажи населению.
18 мая
- В Поронайске более 10 крупных и мелких лесопильных предприятий. Ежедневно они дают несколько тонн опилок. Коллектив промысловой артели «Маяк» решил использовать их для изготовления детских игрушек. В опилки добавляются крахмал и канифоль. Под воздействием высокого давления и температуры изделия из этой массы получаются весьма прочными. Дальнейшая их обработка производится на специальном станке. Инструктор Щербакова организовала выпуск игрушечных медведей, зайчиков, собачек. А ещё здесь планируют изготовить свыше 500 колясок.
(Продолжение следует).